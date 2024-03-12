Что нового известно о непрекращающейся атаке ВСУ на Белгородскую область?

Однако позже жителям объяснили случившееся. Так, в Единой транспортной компании пояснили, что автобусы не будут продолжать движение вплоть до отмены ракетной опасности, которая с пяти часов утра действует в Белгороде и Белгородском районе и с семи часов утра — по всему региону.