Что нового известно о непрекращающейся атаке ВСУ на Белгородскую область?

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Сначала в Белгороде днём услышали стрельбу: оказалось, что сотрудники Росгвардии уничтожили беспилотник из стрелкового оружия. Обошлось без последствий.
Затем стало известно о пострадавшем торговом объекте: БПЛА врезался в стену магазина, из-за чего в здании выбило окна и посекло фасад. Повреждения также получили четыре легковых автомобиля. В соцсетях появились фото с места происшествия.
Чуть позже жители увидели, что автовокзал в Белгороде оцепили: по территории ходил человек с рупором и предупреждал об остановке движения автобусов до отбоя ракетной опасности. А в районе ж/д вокзала рухнул беспилотник — пострадала легковушка.
В два часа дня стало известно о повреждённом в результате атаки здании городской администрации. После взрыва беспилотника выбиты окна и посечён фасад. БПЛА врезался прямо во входную дверь здания.
Дорогу по Гражданскому проспекту перекрывали, но движение автомобилей сейчас идёт в штатном режиме.
Сообщалось, что в результате атаки БПЛА на мэрию пострадали два человека: одна женщина получила контузию, вторая — осколочные ранения. Однако позже мэр Валентин Демидов отметил, что количество пострадавших увеличилось до четырёх.
Под обстрел ВСУ за сегодняшний день неоднократно попадал город Шебекино в Белгородской области. Известно, что при атаках пострадали три человека.
Так, одной женщине, получившей осколочное ранение лица, оказали помощь на месте и не стали госпитализировать. У мужчины диагностировали осколочные ранения брюшной полости и отвезли в горбольницу № 2 Белгорода. Белгородец пострадал, когда один из снарядов прилетел на территорию промышленного предприятия вблизи с гаражным комплексом.
О ранении ещё одной жительницы стало известно днём. Её с осколочными ранениями лица и контузией госпитализировали во вторую городскую больницу Белгорода.
В Шебекино разрушения выявили в 12 машинах, 21 частном доме, восьми многоквартирных домах, зданиях районной больницы, магазина, детсада, техникума, одного из предприятий.
В четыре часа дня снаряд попал в частный дом, из-за чего тот загорелся. Однако пострадавших нет: жильцов оперативно вывели из дома. Разрушения зафиксировали на трёх предприятиях, в гаражном кооперативе. Повреждены ЛЭП и ж/д полотно.
Под огнём ВСУ пострадали и жители Головино Белгородского района. Там система ПВО сбила несколько воздушных целей. Кроме того, зафиксирован прилёт неустановленных боеприпасов. Мужчина с лёгким осколочным ранением отказался от госпитализации, а женщину с черепно-мозговой травмой и ушибом бедра забрала скорая.
В Головино повреждены сельхозпредприятие и четыре машины, в Политотдельском — храм и детсад, в Северном — пробита крыша в одном из частных домов.
В Прилесье Краснояружского района пострадали Дом культуры, территория сельхозпредприятия и ЛЭП.
Помимо этого, громкие звуки услышали жители Старого Оскола и Губкина, где с 04:17 действует ракетная опасность.
Около 11 часов в СМИ начала распространяться информация о прорыве украинских диверсантов на территории Белгородской и Курской областей. Однако информацию опровергли сначала RT, затем губернатор Роман Старовойт, а после него — Минобороны РФ.
В ведомстве пояснили, что противник в три часа ночи действовал на трёх направлениях, но не сумел достичь успеха. На приграничной территории были уничтожены до 60 украинских террористов, пять танков и бронетранспортёр.
При этом украинские военные с 10 марта уже неоднократно предпринимали подобные попытки. За несколько дней ВС РФ уничтожили 100 украинских военных, шесть танков, САУ Caesar и 20 бронемашин противника.
Пока одни белгородцы ранним утром были вынуждены идти пешком на работу из-за остановившегося общественного транспорта, другие не могли попасть в поликлинику. На закрытые двери медучреждений жаловались не только жители Строителя Яковлевского округа, но и пациенты поликлиники № 8 в Белгороде.
Однако позже жителям объяснили случившееся. Так, в Единой транспортной компании пояснили, что автобусы не будут продолжать движение вплоть до отмены ракетной опасности, которая с пяти часов утра действует в Белгороде и Белгородском районе и с семи часов утра — по всему региону.
Министр здравоохранения области Андрей Иконников в свою очередь отметил, что медучреждения 12 марта работать не будут до отбоя опасности. Пациентам, записанным сегодня на приём, придётся перенести запись на другой день.
Некоторые магазины тоже приняли решение не начинать работу до отбоя ракетной опасности, несмотря на скопившихся у входа магазинов людей. Подобную ситуацию заметили жители Старого Оскола у магазина «Перекрёсток», расположенного в торговом центре.
Первым фейком стал неизвестный дым, которые бдительные белгородцы заметили из окон своих квартир. Жители сразу предполагали худшее, но оказалось, что беспокоиться не о чем: в одном случае дым исходил из труб котельных, в другом являлся лёгкой дымкой из-за погодных условий.
Кроме того, некоторые поверили в движущиеся по Грайворонскому округу танки, перекрытые дороги в регионе, кибератаку, телефонную атаку, госизмену среди сотрудников администрации Белгородского района и в падение самолёта в Валуйском округе. Ни в одном из перечисленных случаев информация не подтвердилась.
Жители также заметили подозрительный документ, якобы отправленный от имени губернатора Вячеслава Гладкова. В экстренном обращении тот якобы просил горожан собрать все вещи и деньги, запастись бензином и выехать в безопасные регионы.
Глава региона Вячеслав Гладков днём 12 марта прокомментировал неспокойную обстановку в области. Он отметил, что разрушения после атак ВСУ за сутки установили в нескольких районах.
Однако губернатор утверждает, что российские военнослужащие дали «достойный отпор» противнику, а силовые структуры в настоящее время держат ситуацию под контролем. Подробную информацию губернатор пообещал дать в конце дня.