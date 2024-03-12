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Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 11:01

Скорая

При атаке ВСУ на Белгородскую область ранен третий человек. Что ещё известно?

12 марта 2024, 10:58
Фото: 1MI
Скорая

Гладков уточнил информацию о последствиях атаки на белгородский город Шебекино

Третьей пострадавшей стала женщина: у неё осколочные ранения лица и контузия. Помимо этого, выявлено больше разрушений, чем сообщалось ранее. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Число пострадавших при обстреле Шебекино 12 марта увеличилось до трёх. Ранена ещё одна женщина. Её везут в горбольницу № 2 Белгорода. Известно, что у пострадавшей осколочные ранения лица и контузия.

Помимо этого, сообщается о новых разрушениях. Их выявили в 21 частном доме, восьми многоквартирных домах, зданиях районной больницы, магазина, детсада, техникума, одного из предприятий. Повреждения есть в 12 машинах.

Добавим, что МЧС с утра трижды сообщало об обстреле Шебекино. Помимо этого, под огнём была Новая Таволжанка.

Число раненных при обстреле Шебекино в Белгородской области увеличилось
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