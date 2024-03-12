При атаке ВСУ на Белгородскую область ранен третий человек. Что ещё известно?

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Число пострадавших при обстреле Шебекино 12 марта увеличилось до трёх. Ранена ещё одна женщина. Её везут в горбольницу № 2 Белгорода. Известно, что у пострадавшей осколочные ранения лица и контузия.
Помимо этого, сообщается о новых разрушениях. Их выявили в 21 частном доме, восьми многоквартирных домах, зданиях районной больницы, магазина, детсада, техникума, одного из предприятий. Повреждения есть в 12 машинах.
Добавим, что МЧС с утра трижды сообщало об обстреле Шебекино. Помимо этого, под огнём была Новая Таволжанка.