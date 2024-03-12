Сельхозпредприятие и ДК пострадали при новой атаке ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
ВСУ атаковали посёлок Прилесье Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет. Однако зафиксированы разрушения.
Так, выбило окна и посекло фасад в местном Доме культуры, а на территории сельскохозяйственного предприятия разрушен забор. В населённом пункте также повреждения получила линия электропередачи.
В настоящий момент на месте происшествия работают аварийные бригады и оперативные службы. Они уже преступили к устранению последствий.