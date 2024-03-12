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Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Обстрел

Сельхозпредприятие и ДК пострадали при новой атаке ВСУ на Белгородскую область

12 марта 2024, 10:10
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Прилесье в Белгородской области

Под огнём 12 марта оказался населённый пункт Краснояружского района. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, но повреждения получили ЛЭП, Дом культуры и территория предприятия.
Сюжет
Обстрел

ВСУ атаковали посёлок Прилесье Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших среди мирных жителей нет. Однако зафиксированы разрушения.

Так, выбило окна и посекло фасад в местном Доме культуры, а на территории сельскохозяйственного предприятия разрушен забор. В населённом пункте также повреждения получила линия электропередачи.

В настоящий момент на месте происшествия работают аварийные бригады и оперативные службы. Они уже преступили к устранению последствий.

Гладков обратился к белгородцам на фоне продолжающихся атак ВСУ
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#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Прилесье
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