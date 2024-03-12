Гладков обратился к белгородцам на фоне продолжающихся атак ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал неспокойную обстановку в регионе 12 марта. По его словам, разрушения после сегодняшних атак ВСУ зафиксировали в Белгородском и Борисовском районах, а также в Шебекинском и Грайворонском округах.
Достойный отпор от Вооружённых сил Российской Федерации получили украинские военные. Ситуация находится под контролем силовых структур. Более подробную информацию дам в конце дня.
Вячеслав Гладков
Глава региона также отметил, что среди белгородцев распустили много фейковой информации. Он призвал жителей доверять только достоверным источникам.
«С любой сложной ситуацией справимся», — заключил губернатор.
Отметим, что с семи часов утра по всей территории Белгородской области действует ракетная опасность. За первую половину дня разрушения зафиксировали сразу в нескольких горокругах, ранения получили два жителя Шебекино.
Из-за неспокойной оперативной обстановки белгородцев пугали фейковой информацией: о перекрытии ряда дорог и кибератаке. Также жителей просили экстренно уехать в другие регионы.