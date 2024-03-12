Гладков обратился к белгородцам на фоне продолжающихся атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал неспокойную обстановку в регионе 12 марта. По его словам, разрушения после сегодняшних атак ВСУ зафиксировали в Белгородском и Борисовском районах, а также в Шебекинском и Грайворонском округах.