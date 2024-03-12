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Документы

Белгородские власти объяснили появление «экстренного сообщения от губернатора»

12 марта 2024, 08:17
Фото: 1MI
Документы

В Сети распространили фейковый документ от белгородского губернатора

Фейковый документ появился в Сети из-за взлома электронных сервисов правительства региона. В документе белгородцев призывали взять с собой необходимые вещи и наличные деньги, запастись бензином и уехать в безопасные регионы. Информацию опроверг министр цифрового развития области.

На фоне неспокойной оперативной обстановки в регионе начали распространять разнообразные фейковые новости. Например, белгородцам рассказали об опубликованном якобы официальном экстренном обращении к жителям от имени губернатора.

В липовом документе белгородцев предупредили о прорыве украинских диверсантов через границу и об их движении в сторону областного центра, а также попросили собрать необходимые вещи, снять в банкомате деньги, купить побольше топлива для авто и оперативно покинуть регион.

Опубликованное обращение оказалось фейковым. Об этом сообщил министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков.

Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе сервис электронного документооборота, в котором распространяется фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора.
Сергей Четвериков

Это не первый фейк, появившийся в регионе за последние сутки. Ранее белгородцев предупреждали о недостоверной новости о перекрытии ряда дорог.

Фейковый документФейковый документ
Фейковый документ
Фото: страница Сергея Четверикова
На фоне массированной атаки в Сети появился фейк о перекрытии дороги под Белгородом
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