Белгородские власти объяснили появление «экстренного сообщения от губернатора»

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
На фоне неспокойной оперативной обстановки в регионе начали распространять разнообразные фейковые новости. Например, белгородцам рассказали об опубликованном якобы официальном экстренном обращении к жителям от имени губернатора.
В липовом документе белгородцев предупредили о прорыве украинских диверсантов через границу и об их движении в сторону областного центра, а также попросили собрать необходимые вещи, снять в банкомате деньги, купить побольше топлива для авто и оперативно покинуть регион.
Опубликованное обращение оказалось фейковым. Об этом сообщил министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков.
Ряд электронных сервисов правительства Белгородской области подвергся атаке, в том числе сервис электронного документооборота, в котором распространяется фейковое экстренное оповещение якобы от имени губернатора.
Сергей Четвериков
Это не первый фейк, появившийся в регионе за последние сутки. Ранее белгородцев предупреждали о недостоверной новости о перекрытии ряда дорог.