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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Следы на небе после громких звуков

Массированная атака на Белгородскую область. Что известно к этому часу?

12 марта 2024, 07:25
Фото: Bel.ru
Следы на небе после громких звуков

Громкое утро выдалось в Белгородской области

Утро 12 марта в Белгородской области выдалось крайне неспокойным: известно об уничтоженных беспилотниках и реактивных снарядах, однако полностью спасти от обстрелов регион не удалось. Разрушения зафиксировали в нескольких районах, есть пострадавшая. Подробности случившегося — в материале Бел.Ру.
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Обстрел

О громких звуках, раздававшихся в небе, белгородцы сообщали ещё около полуночи, однако точной информации не было. Предварительно, работали военнослужащие ВС РФ.

Спустя пару часов, в 02:50, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дроном на Белгородский район. С беспилотника сбросили четыре взрывных устройства. В результате происшествия пострадавших нет, но повреждения получила линия электропередачи, из-за чего без света на время остались семь населённых пунктов: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка.

Вместе с тем Минобороны РФ сообщило о семи уничтоженных над регионом БПЛА минувшей ночью.

В Белгородском районе БПЛА сбросил четыре взрывных устройства
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В районах с утра начали объявлять ракетную опасность. В 04:17 сигнал объявили в Губкинском и Старооскольском округе, а в 05:09 — в Белгороде и Белгородском районе. Из-за ограничений остановился весь общественный транспорт — не только автобусы, но и поезда.

МЧС дважды предупреждало об обстреле посёлка Горьковский Грайворонского округа — в 06:05 и в 06:59. Спустя 14 минут в рассылке РСЧС также сообщили об атаке на Грайворон.

По данным Минобороны РФ, около 07:30 средства ПВО уничтожили над регионом восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У». Губернатор сообщил, что все цели уничтожили в Грайворонском округе, однако около 10 часов утра округ находился под миномётным и артиллерийским обстрелом.

Известно, что пострадавших среди мирных жителей нет. Разрушения выявили в здании районного суда, 11 частных домах и пяти автомобилях в Грайвороне. В сёлах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждены по одному дому.

Пострадали и линия электропередачи, из-за чего без света остались жители пяти населённых пунктов: Горьковский, Дунайка, Мощёное, Сподарюшино и Дорогощь.

Обстрел Грайворонского горокруга: разрушения и нарушение подачи электроэнергии
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В 07:16 жителям региона пришло ещё одно сообщение от РСЧС: на этот раз ракетную опасность объявили по всей Белгородской области, люди слышали сирену.

Спустя время стало известно об обстреле Шебекино и Новой Таволжанки в Шебекинском округе. В первом населённом пункте упал и сдетонировал БПЛА, из-за чего осколками выбило несколько окон в двух многоквартирных домах, а в селе после прилёта снаряда повреждения получила линия электропередачи. Предварительно, никто не пострадал.

После утренней сирены белгородцы начали присылать фотографии следов на небе, некоторые заметили столбы дыма в разных частях Белгорода. Позже предполагаемые места с задымлением проверили специалисты управления ГОЧС: они не обнаружили никаких возгораний, дым исходил из котельных.

Ранее появлялась информация о возгорании на улице Магистральной, но и она не подтвердилось: дымка в этом районе появилась из-за погодных условий.

Следы в небеСледы в небе
Следы в небеСледы в небе
Следы в небеСледы в небе
Дым после громких звуковДым после громких звуков
Дым после громких звуковДым после громких звуков
Дым после громких звуковДым после громких звуков
Следы в небе
Фото: Bel.ru

В 08:16 РСЧС предупредили об обстреле Шебекино, а Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» рассказал о прилётах в жилой сектор, на рынок, парк, больницу, детсад и магазин. Информацию подтвердил глава региона.

По информации Гладкова, в Шебекино различные разрушения зафиксировали в двух авто, шести частных домах, магазине, центральной районной больнице, детском саду и техникуме. Осколочное ранения лица получила местная жительница. Женщине обработали рану на месте, госпитализация не потребовалась.

Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела ШебекиноПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
Фото: Telegram-канал «Шо Шебекино»

Чуть позже губернатор сообщил о сбитых в Белгородском районе пяти воздушных целях. Обошлось без последствий. Затем стало известно о четырёх БПЛА самолётного типа, сбитых в Борисовском районе. Пострадавших нет, но в Борисовке выбило окна в одном частном доме и оказался повреждён школьный стадион, а в селе Дубино посекло фасад и забор, выбило окна в одном частном доме, а сарай — во втором.

Предположительно один из сбитых беспилотников в Борисовском районе
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»

Отметим, что из-за неспокойной оперативной обстановки в местных медиа начала распространяться различная фейковая информация. Например, сообщается о перекрытии ряда дорог. Однако эта новость является ложной, сообщил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

Фейковая новостьФейковая новость
Фейковая новость
Фото: страница Сергея Евтушенко
В Борисовском районе системой ПВО сбиты четыре беспилотника ВСУ
Узнать подробнее
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