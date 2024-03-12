Массированная атака на Белгородскую область. Что известно к этому часу?

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
О громких звуках, раздававшихся в небе, белгородцы сообщали ещё около полуночи, однако точной информации не было. Предварительно, работали военнослужащие ВС РФ.
Спустя пару часов, в 02:50, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дроном на Белгородский район. С беспилотника сбросили четыре взрывных устройства. В результате происшествия пострадавших нет, но повреждения получила линия электропередачи, из-за чего без света на время остались семь населённых пунктов: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка.
Вместе с тем Минобороны РФ сообщило о семи уничтоженных над регионом БПЛА минувшей ночью.
В районах с утра начали объявлять ракетную опасность. В 04:17 сигнал объявили в Губкинском и Старооскольском округе, а в 05:09 — в Белгороде и Белгородском районе. Из-за ограничений остановился весь общественный транспорт — не только автобусы, но и поезда.
МЧС дважды предупреждало об обстреле посёлка Горьковский Грайворонского округа — в 06:05 и в 06:59. Спустя 14 минут в рассылке РСЧС также сообщили об атаке на Грайворон.
По данным Минобороны РФ, около 07:30 средства ПВО уничтожили над регионом восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У». Губернатор сообщил, что все цели уничтожили в Грайворонском округе, однако около 10 часов утра округ находился под миномётным и артиллерийским обстрелом.
Известно, что пострадавших среди мирных жителей нет. Разрушения выявили в здании районного суда, 11 частных домах и пяти автомобилях в Грайвороне. В сёлах Головчино, Замостье и Гора-Подол повреждены по одному дому.
Пострадали и линия электропередачи, из-за чего без света остались жители пяти населённых пунктов: Горьковский, Дунайка, Мощёное, Сподарюшино и Дорогощь.
В 07:16 жителям региона пришло ещё одно сообщение от РСЧС: на этот раз ракетную опасность объявили по всей Белгородской области, люди слышали сирену.
Спустя время стало известно об обстреле Шебекино и Новой Таволжанки в Шебекинском округе. В первом населённом пункте упал и сдетонировал БПЛА, из-за чего осколками выбило несколько окон в двух многоквартирных домах, а в селе после прилёта снаряда повреждения получила линия электропередачи. Предварительно, никто не пострадал.
После утренней сирены белгородцы начали присылать фотографии следов на небе, некоторые заметили столбы дыма в разных частях Белгорода. Позже предполагаемые места с задымлением проверили специалисты управления ГОЧС: они не обнаружили никаких возгораний, дым исходил из котельных.
Ранее появлялась информация о возгорании на улице Магистральной, но и она не подтвердилось: дымка в этом районе появилась из-за погодных условий.
В 08:16 РСЧС предупредили об обстреле Шебекино, а Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино» рассказал о прилётах в жилой сектор, на рынок, парк, больницу, детсад и магазин. Информацию подтвердил глава региона.
По информации Гладкова, в Шебекино различные разрушения зафиксировали в двух авто, шести частных домах, магазине, центральной районной больнице, детском саду и техникуме. Осколочное ранения лица получила местная жительница. Женщине обработали рану на месте, госпитализация не потребовалась.
Чуть позже губернатор сообщил о сбитых в Белгородском районе пяти воздушных целях. Обошлось без последствий. Затем стало известно о четырёх БПЛА самолётного типа, сбитых в Борисовском районе. Пострадавших нет, но в Борисовке выбило окна в одном частном доме и оказался повреждён школьный стадион, а в селе Дубино посекло фасад и забор, выбило окна в одном частном доме, а сарай — во втором.
Отметим, что из-за неспокойной оперативной обстановки в местных медиа начала распространяться различная фейковая информация. Например, сообщается о перекрытии ряда дорог. Однако эта новость является ложной, сообщил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.