Массированная атака на Белгородскую область. Что известно к этому часу?

Чуть позже губернатор сообщил о сбитых в Белгородском районе пяти воздушных целях. Обошлось без последствий. Затем стало известно о четырёх БПЛА самолётного типа, сбитых в Борисовском районе. Пострадавших нет, но в Борисовке выбило окна в одном частном доме и оказался повреждён школьный стадион, а в селе Дубино посекло фасад и забор, выбило окна в одном частном доме, а сарай — во втором.