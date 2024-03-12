На фоне массированной атаки в Сети появился фейк о перекрытии дороги под Белгородом

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
В Сети 12 марта стали распространять информацию о перекрытии ряда дорог в Белгородской области, ссылаясь на региональный минтранс. На самом деле это фейк, движение нигде не перекрывалось.
Сведения о якобы перекрытых дорогах официально опровергли в самом ведомстве. Глава министерства Сергей Евтушенко призвал белгородцев проверять информацию на страницах органов власти.
Это фейк. Жители области могут перемещаться по всем дорогам, движение нигде не закрывалось. Прошу белгородцев не поддаваться на провокации и проверять информацию на официальных страницах органов власти.
Сергей Евтушенко, глава минтранса Белгородской области
Тем временем у белгородцев возникли проблемы с тем, как попасть на работу после объявления ракетной опасности. Многие люди стояли на остановках в ожидании автобусов, другие отправились на места работы пешком.