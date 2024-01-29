Курянам угрожают подрывами школ, но на самом деле это фейк

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Жители Курской области получают угрозы о подрыве местных школ. Такая информация распространяется в анонимном Telegram-канале. Власти региона сообщают, что она не соответствует действительности.
Создание таких фейков действует по следующей схеме: в новых Telegram-каналах появляются сообщения якобы от имени террористов, пояснили в канале «Война с фейками». В таких сообщениях указаны список учебных заведений, в которых «есть угроза». Там же могут быть торговые центры и другие общественные места. К таким постам добавляют фото с оружием либо с происшествиями из других стран.
Как правило, ориентированы эти сообщения на школьников, а стоят за ними украинские спецслужбы, пишет издание. Курян просят сохранять спокойствие и самим не распространять подобную информацию.
Напомним, ранее звонками о минированиях «атаковали» Белгородскую область. В школу в Алексеевском горокруге подобные сообщения поступали в течение двух недель. Родители в связи с этим предлагали перевести детей на дистанционное обучение.