Курянам угрожают подрывами школ, но на самом деле это фейк

Создание таких фейков действует по следующей схеме: в новых Telegram-каналах появляются сообщения якобы от имени террористов, пояснили в канале «Война с фейками». В таких сообщениях указаны список учебных заведений, в которых «есть угроза». Там же могут быть торговые центры и другие общественные места. К таким постам добавляют фото с оружием либо с происшествиями из других стран.