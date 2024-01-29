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Интернет

Курянам угрожают подрывами школ, но на самом деле это фейк

29 января 2024, 11:02
Фото: 1MI
Интернет

Жителей Курской области пытаются запугать угрозами подрыва школ

Власти региона сообщили о создании очередного анонимного Telegram-канала, где жителям сообщают об угрозах атак на местные школы. На самом деле это фейк, сообщают «Курские известия».

Жители Курской области получают угрозы о подрыве местных школ. Такая информация распространяется в анонимном Telegram-канале. Власти региона сообщают, что она не соответствует действительности.

Создание таких фейков действует по следующей схеме: в новых Telegram-каналах появляются сообщения якобы от имени террористов, пояснили в канале «Война с фейками». В таких сообщениях указаны список учебных заведений, в которых «есть угроза». Там же могут быть торговые центры и другие общественные места. К таким постам добавляют фото с оружием либо с происшествиями из других стран.

Как правило, ориентированы эти сообщения на школьников, а стоят за ними украинские спецслужбы, пишет издание. Курян просят сохранять спокойствие и самим не распространять подобную информацию.

Напомним, ранее звонками о минированиях «атаковали» Белгородскую область. В школу в Алексеевском горокруге подобные сообщения поступали в течение двух недель. Родители в связи с этим предлагали перевести детей на дистанционное обучение.

«Сколько можно?» Белгородскую школу две недели «терроризируют» звонками о минировании
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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Звонки#Черноземье#Угрозы#Наталья Корявых#Фейк#Сообщения
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