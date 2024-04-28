В Белгороде установили личность молодого человека, разрисовавшего укрытие в центре

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Полицейские нашли молодого человека, разрисовавшего укрытие рядом с главным отделением почтовой связи на остановке «Главпочтамт». Информацию о правонарушении сотрудники УМВД выявили «в ходе мониторинга сети Интернет в одном из телеграм-каналов». Судя по всему, речь здесь о канале Бел.Ру, первым опубликовавшим фото.
В отношении 24-летнего молодого человека составили административный материал по статье 6.20 закона Белгородской области об административных правонарушениях — «нанесение надписей, изображений, в том числе противоречащих общим принципам морали и нравственности». Вероятный штраф — 500 рублей.
Отметим, что сегодня в Сети заметили ещё одно «разукрашенное» укрытие в Белгороде: неизвестный написал на бетонной конструкции «Наташа СССР, я люблю те».