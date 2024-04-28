В Белгороде установили личность молодого человека, разрисовавшего укрытие в центре

Полицейские нашли молодого человека, разрисовавшего укрытие рядом с главным отделением почтовой связи на остановке «Главпочтамт». Информацию о правонарушении сотрудники УМВД выявили «в ходе мониторинга сети Интернет в одном из телеграм-каналов». Судя по всему, речь здесь о канале Бел.Ру, первым опубликовавшим фото.