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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

В Белгороде установили личность молодого человека, разрисовавшего укрытие в центре

В Белгороде установили личность молодого человека, разрисовавшего укрытие в центре

28 апреля 2024, 14:35
Фото: 1MI
Им оказался 24-летний житель Белгорода. В отношении него составили административный материал по статье 6.20 закона Белгородской области об административных правонарушениях.
Сюжет
Штраф

Полицейские нашли молодого человека, разрисовавшего укрытие рядом с главным отделением почтовой связи на остановке «Главпочтамт». Информацию о правонарушении сотрудники УМВД выявили «в ходе мониторинга сети Интернет в одном из телеграм-каналов». Судя по всему, речь здесь о канале Бел.Ру, первым опубликовавшим фото.

В отношении 24-летнего молодого человека составили административный материал по статье 6.20 закона Белгородской области об административных правонарушениях — «нанесение надписей, изображений, в том числе противоречащих общим принципам морали и нравственности». Вероятный штраф — 500 рублей.

Отметим, что сегодня в Сети заметили ещё одно «разукрашенное» укрытие в Белгороде: неизвестный написал на бетонной конструкции «Наташа СССР, я люблю те».

Фото: соцсети
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#Артем Черненко#Почта#Штраф#Интернет#Административное правонарушение#Правонарушение#Фото#Белгород
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