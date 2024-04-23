«Пытаются посеять панику»: мэр Белгорода отреагировал на фейк об укрытиях

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что модульное укрытие на улице Некрасова якобы сделано из пенопласта, а не бетона.
По словам градоначальника, эта информация — фейк. Цель, которую преследуют его авторы, — посеять панику среди населения. Мэр добавил, что все укрытия изготовлены из высокопрочной марки бетона, а сами модули были проверены на испытаниях. За ними следили представители Минобороны РФ.
Конструкции показали свою прочность и эффективность. Также это было доказано, когда люди спасались от осколков в укрытиях.
Валентин Демидов
Фейк об укрытиях с начинкой стен из пенопласта ранее комментировали и в мэрии.