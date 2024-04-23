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Published Сегодня, 09:23

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Updated Сегодня, 09:25

Модульное укрытие в Белгороде

«Пытаются посеять панику»: мэр Белгорода отреагировал на фейк об укрытиях

23 апреля 2024, 09:23
Фото: Bel.ru
Модульное укрытие в Белгороде

Мэр Белгорода Демидов опроверг фейк об укрытиях «из пенопласта»

Ранее появилась информация, что начинку модульных укрытий якобы составляет пенопласт. На слухи отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что модульное укрытие на улице Некрасова якобы сделано из пенопласта, а не бетона.

По словам градоначальника, эта информация — фейк. Цель, которую преследуют его авторы, — посеять панику среди населения. Мэр добавил, что все укрытия изготовлены из высокопрочной марки бетона, а сами модули были проверены на испытаниях. За ними следили представители Минобороны РФ.

Конструкции показали свою прочность и эффективность. Также это было доказано, когда люди спасались от осколков в укрытиях.
Валентин Демидов

Фейк об укрытиях с начинкой стен из пенопласта ранее комментировали и в мэрии.

В мэрии Белгорода опровергли фейк об укрытиях «из пенопласта»
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