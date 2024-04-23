«Пытаются посеять панику»: мэр Белгорода отреагировал на фейк об укрытиях

По словам градоначальника, эта информация — фейк. Цель, которую преследуют его авторы, — посеять панику среди населения. Мэр добавил, что все укрытия изготовлены из высокопрочной марки бетона, а сами модули были проверены на испытаниях. За ними следили представители Минобороны РФ.