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Укрытие в Белгороде

В мэрии Белгорода опровергли фейк об укрытиях «из пенопласта»

18 апреля 2024, 07:47
Фото: Bel.ru
Укрытие в Белгороде
Жители Белгорода пожаловались на то, что стены одного из укрытий сделаны из пенопласта. Власти заверили, что модульные укрытия изготовлены из высокопрочной марки бетона.

В Сети ранее появились обвинения в том, что на улице Некрасова в Белгороде якобы установили укрытие с начинкой стен из пенопласта. Горожане попросили ответить, так ли это.

В мэрии Белгорода ответили, что модульные укрытия сделаны из высокопрочной марки бетона, а их усиление достигается за счет армирования.

Толщина стен составляет 120 мм, армирование — две сетки, толщина крыши — 160 мм. Бетон — В30 (М400) и армирование — две сетки.
администрация города Белгорода

Недавно сообщалось, что на белгородских кладбищах установят укрытия. Модульных конструкций здесь будет по три-восемь штук. Мэр Валентин Демидов рассказал, что в праздники на каждом кладбище будут дежурить сотрудники мунстражи, ППС, ГОЧС.

Пост об укрытиях «из пенопласта»Пост об укрытиях «из пенопласта»
Пост об укрытиях «из пенопласта»
Фото: скриншот Инны Светловой / страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Пенопласт#Укрытие
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