В мэрии Белгорода опровергли фейк об укрытиях «из пенопласта»

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В Сети ранее появились обвинения в том, что на улице Некрасова в Белгороде якобы установили укрытие с начинкой стен из пенопласта. Горожане попросили ответить, так ли это.
В мэрии Белгорода ответили, что модульные укрытия сделаны из высокопрочной марки бетона, а их усиление достигается за счет армирования.
Толщина стен составляет 120 мм, армирование — две сетки, толщина крыши — 160 мм. Бетон — В30 (М400) и армирование — две сетки.
администрация города Белгорода
Недавно сообщалось, что на белгородских кладбищах установят укрытия. Модульных конструкций здесь будет по три-восемь штук. Мэр Валентин Демидов рассказал, что в праздники на каждом кладбище будут дежурить сотрудники мунстражи, ППС, ГОЧС.