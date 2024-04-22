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Published Сегодня, 16:35

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Разукрашенное укрытие в Белгороде

А так вообще можно? В мэрии Белгорода прокомментировали раскраску укрытий в зоопарке

22 апреля 2024, 16:35
Фото: соцсети
Разукрашенное укрытие в Белгороде

Раскраску укрытий в зоопарке и «Калейдоскопе » с мэрией Белгорода не согласовали

На днях в Сети опубликовали изображения раскрашенных укрытий в зоопарке и парке развлечений «Калейдоскоп». Как Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода, нанесение рисунков с горадминистрацией не согласовывали. Про этом рекомендованные яркие надписи о назначении модулей всё же остались.
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Зоопарк

Как Бел.Ру сообщили в ответе на официальный запрос, изображения на укрытиях в парке «Калейдоскоп» и в зоопарке не согласовывались с администрацией города Белгорода. Информации о возможных согласованиях с иными ведомствами у горадминистрации тоже нет.

«Рекомендовано размещать на защитные сооружения яркую надпись „укрытие“. Есть рекомендации: назначение сооружения должно быть сразу понятно и хорошо читаемо. При этом на всех перечисленных сооружениях размещены яркие надписи об их назначении», — мэрия Белгорода.

В мэрии заверили, что им не поступало обращений от физических и юридических лиц по вопросу нанесения рисунков на модульные укрытия. Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что художникам отказали в желании разукрасить модульные укрытия в черте города.

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