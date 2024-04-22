А так вообще можно? В мэрии Белгорода прокомментировали раскраску укрытий в зоопарке

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Как Бел.Ру сообщили в ответе на официальный запрос, изображения на укрытиях в парке «Калейдоскоп» и в зоопарке не согласовывались с администрацией города Белгорода. Информации о возможных согласованиях с иными ведомствами у горадминистрации тоже нет.
«Рекомендовано размещать на защитные сооружения яркую надпись „укрытие“. Есть рекомендации: назначение сооружения должно быть сразу понятно и хорошо читаемо. При этом на всех перечисленных сооружениях размещены яркие надписи об их назначении», — мэрия Белгорода.
В мэрии заверили, что им не поступало обращений от физических и юридических лиц по вопросу нанесения рисунков на модульные укрытия. Ранее ряд Telegram-каналов сообщал, что художникам отказали в желании разукрасить модульные укрытия в черте города.