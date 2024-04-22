А так вообще можно? В мэрии Белгорода прокомментировали раскраску укрытий в зоопарке

Как Бел.Ру сообщили в ответе на официальный запрос, изображения на укрытиях в парке «Калейдоскоп» и в зоопарке не согласовывались с администрацией города Белгорода. Информации о возможных согласованиях с иными ведомствами у горадминистрации тоже нет.