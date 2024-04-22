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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Пляж

На территории белгородских пляжей установят 70 укрытий

22 апреля 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
Пляж

В Белгородской области к купальному сезону планируют открыть 124 пляжа

В настоящее время в муниципалитетах проходит работа по водолазному обследованию и очистке дна акваторий пляжей. Подробности сообщил начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв.
Сюжет
МЧС

В 2024 году на территории области планируют открыть 124 пляжа. Сейчас подано 123 заявки на проведение водолазного обследования и очистки дна акваторий. Из них 78 пляжей уже обследовали. Работу должны завершить 30 апреля. При этом в шести муниципалитетах к ней ещё не приступали.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по области Андрей Тюпин отметил, что декларации на использование пляжей муниципалитеты должны представить в ведомство за 30 дней до начала купального сезона. Сегодня подана только одна. Подробнее — на слайде.

Водолазное обследование пляжейВодолазное обследование пляжей
Водолазное обследование пляжей
Фото: слайд презентации с оперсовещания правительства Белгородской области

Что касается укрытий, власти подсчитали, сколько конструкций и в каких муниципалитетах их нужно установить. Всего в планах оборудовать 70 укрытий. В настоящее время только в Белгороде на пляже «Берега» оборудовали четыре конструкции.

Укрытия на пляжахУкрытия на пляжах
Укрытия на пляжах
Фото: слайд презентации с оперсовещания правительства Белгородской области

Воробьёв добавил, что для обеспечения безопасности в одну смену на все пляжи нужно привлечь 269 спасателей.

Статистика по спасателям на пляжахСтатистика по спасателям на пляжах
Статистика по спасателям на пляжах
Фото: слайд презентации с оперсовещания правительства Белгородской области

Глава региона Вячеслав Гладков поручил провести комиссионное обследование пляжей и проверить их готовность к купальному сезону до 15 мая. Ранее срок был установлен до 25 мая.

В парках, на пляже, на Арбате: в Белгороде появляется больше укрытий
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#МЧС#Новости Белгорода#Купальный сезон#Белгород#Укрытия#Пляжи
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