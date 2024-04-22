На территории белгородских пляжей установят 70 укрытий

В 2024 году на территории области планируют открыть 124 пляжа. Сейчас подано 123 заявки на проведение водолазного обследования и очистки дна акваторий. Из них 78 пляжей уже обследовали. Работу должны завершить 30 апреля. При этом в шести муниципалитетах к ней ещё не приступали.