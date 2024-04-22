На территории белгородских пляжей установят 70 укрытий

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В 2024 году на территории области планируют открыть 124 пляжа. Сейчас подано 123 заявки на проведение водолазного обследования и очистки дна акваторий. Из них 78 пляжей уже обследовали. Работу должны завершить 30 апреля. При этом в шести муниципалитетах к ней ещё не приступали.
Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по области Андрей Тюпин отметил, что декларации на использование пляжей муниципалитеты должны представить в ведомство за 30 дней до начала купального сезона. Сегодня подана только одна. Подробнее — на слайде.
Что касается укрытий, власти подсчитали, сколько конструкций и в каких муниципалитетах их нужно установить. Всего в планах оборудовать 70 укрытий. В настоящее время только в Белгороде на пляже «Берега» оборудовали четыре конструкции.
Воробьёв добавил, что для обеспечения безопасности в одну смену на все пляжи нужно привлечь 269 спасателей.
Глава региона Вячеслав Гладков поручил провести комиссионное обследование пляжей и проверить их готовность к купальному сезону до 15 мая. Ранее срок был установлен до 25 мая.