Четыре — на пляже, три — на набережной: в Белгороде устанавливают новые укрытия

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В Белгороде на пляже «Берега» начали устанавливать модульные укрытия. Всего в этом месте появится четыре защитные конструкции.
Помимо этого, сегодня, 11 апреля, рабочим предстоит поставить три капсулы на новой набережной. По словам мэра, это место пользуется спросом для прогулок горожан. Люди уже начали отдыхать на водоёме.
Однако пока в одних местах появляются новые укрытия, про другие «забывают». Так, недавно жители микрорайона Юго-Западный жаловались, что такси и доставка отказываются ехать к ним. Причина — отсутствие укрытий.