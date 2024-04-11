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Укрытие

Четыре — на пляже, три — на набережной: в Белгороде устанавливают новые укрытия

11 апреля 2024, 10:10
Фото: 1MI
Укрытие

В Белгороде приступили к установке укрытий на пляже «Берега»

На пляже и набережной решили поставить укрытия из-за того, что уже есть первые отдыхающие на водоёме, сообщил мэр Валентин Демидов. Ранее модульные укрытия появились в других общественных местах.

В Белгороде на пляже «Берега» начали устанавливать модульные укрытия. Всего в этом месте появится четыре защитные конструкции.

Помимо этого, сегодня, 11 апреля, рабочим предстоит поставить три капсулы на новой набережной. По словам мэра, это место пользуется спросом для прогулок горожан. Люди уже начали отдыхать на водоёме.

Однако пока в одних местах появляются новые укрытия, про другие «забывают». Так, недавно жители микрорайона Юго-Западный жаловались, что такси и доставка отказываются ехать к ним. Причина — отсутствие укрытий.

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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Укрытия#Берега#Маргарита Водолажская
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