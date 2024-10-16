Всё-таки успеют? Купальный сезон может начаться на всех белгородских пляжах

На сегодняшний день подготовку заканчивают девять пляжей из 124. Об их готовности к началу купального сезона отчитался начальник управления безопасности Белгородской области во время еженедельного оперативного совещания.