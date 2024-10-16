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Пляжи

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Октябрь
Семь новых пляжей появится в Белгороде в следующем году
Согласно проекту развития Белгорода до 2025 года, в городе увеличат рекреационные зоны на 0,77 тыс. га. Больше станет зелёных насаждений, водоёмов и пляжей.
16 октября, 13:13
Сентябрь
Чтобы не утонули: в Белгороде продолжат патрулировать городские пляжи
21 сентября, 11:41
Купальный сезон закрыт. Сколько людей погибло на водоёмах Белгородской области?
12 сентября, 08:18
Не все пляжи Белгородской области «доработали» до конца купального сезона
12 сентября, 07:16
Август
В Белгороде с начала лета случилось 16 происшествий на воде, есть погибшие
28 августа, 09:46
Июль
Обстановка плачевная: у «Шоколада» и других баз в Старом Осколе беда с пляжами
29 июля, 12:18
Каждая восьмая проба — с превышением норм: о ситуации на белгородских пляжах
9 июля, 10:36
Июнь
В Белгородской области стало больше непригодных для купания пляжей
18 июня, 16:26
Полиция нашла родителей подростков, отдыхавших на пляже в Белгороде без взрослых
В отношении родителей составили административные материалы. В УМВД предупредили, что проверки продолжатся.
13 июня, 14:07
«Осколки летели прямо в воду»: белгородцы просят проверить водоёмы после обстрелов
9 июня, 14:02
Популярный среди белгородцев пляж закрыли для отдыха и купания
7 июня, 14:17
Май
«Угроза утонуть уже не так актуальна». Безопасно ли сейчас на пляжах Белгорода?
30 мая, 12:12
Всё-таки успеют? Купальный сезон может начаться на всех белгородских пляжах
На сегодняшний день подготовку заканчивают девять пляжей из 124. Об их готовности к началу купального сезона отчитался начальник управления безопасности Белгородской области во время еженедельного оперативного совещания.
27 мая, 15:12
Белгородцев просят завтра несколько часов не посещать пляжи
В пятницу, 17 мая, в Белгороде проведут обработку пляжей от клещей. Расписание сообщила мэрия.
16 мая, 11:41
Апрель
На территории белгородских пляжей установят 70 укрытий
22 апреля, 09:17
Куда бежать автомобилистам? Белгородцы пожаловались на отсутствие укрытия
13 апреля, 14:10
Сирену слышно хорошо: как белгородцев на пляжах будут оповещать об угрозе обстрела
12 апреля, 17:05
Вячеслав Гладков рассказал о благоустройстве набережной в Губкине
12 апреля, 12:29
Снова «завезут с Мальдив»? На пляжах в Белгороде обновят белый песок
12 апреля, 09:07
На пляжах Белгорода появятся укрытия и тревожные кнопки
До 1 июня водолазы обследуют и очистят дно водоёмов, обработают территорию от насекомых, выполнят косметический ремонт на территориях пляжей. Подробности рассказал мэр Валентин Демидов.
10 апреля, 11:49

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