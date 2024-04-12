Сирену слышно хорошо: как белгородцев на пляжах будут оповещать об угрозе обстрела

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Как ранее стало известно, на территории Белгорода с началом купального сезона планируют открыть шесть пляжей. На одном из них уже начали устанавливать модульные укрытия.
Однако сколько средств потребуется на установку конструкций для укрытий, из каких источников финансирования их выделят и где установят, в мэрии Бел.Ру не рассказали, отметив, что сейчас эти вопросы прорабатываются.
Всего с началом купального сезона на городских пляжах будут находиться 74 спасателя. В случае объявления ракетной опасности они будут предлагать отдыхающим пройти в укрытия, расположенные на пляжах, и сами укрываются в них. В мэрии отметили, что все спасатели управления ГОЧС Белгорода обучены оказанию первой помощи, имеют аптечки и в случае необходимости могут оказать первую помощь пострадавшему.
Также городские власти добавили, что пляжи находятся в черте Белгорода, где в случае необходимости включается городская система оповещения. Сирены и речевые сообщения хорошо слышны на всех пляжах города.
Перед открытием пляжей сотрудники ГОЧС Белгорода устанавливают знаки, информационные таблички, буйки, обустраивают медицинские пункты и спасательные посты, монтируют системы, которые будут подавать сигнал о происшествии, и электронные информационные табло. Эту работу завершат до 25 апреля.
В свою очередь управление Белгорблагоустройство организует водолазное обследование и очистку дна акваторий пляжей. Также проведёт лабораторные исследования воды, почвы, питьевых фонтанчиков до начала и в период купального сезона. В их обязанности войдёт обработка зон отдыха от клещей, комаров, мышевидных грызунов и вывоз мусора. К работам привлекут и подрядчиков.
Своими же силами Белгорблагоустройство уберёт поваленные деревья, вырубит аварийные и пересохшие, окосит территории.
А ещё рабочие выполнят косметический ремонт и окраску имеющегося оборудования: скамейки, теневые навесы, кабины для переодевания, души, туалеты и т. д.
Все работы по подготовке пляжей купальному сезону завершат до 1 июня.