Сирену слышно хорошо: как белгородцев на пляжах будут оповещать об угрозе обстрела

Всего с началом купального сезона на городских пляжах будут находиться 74 спасателя. В случае объявления ракетной опасности они будут предлагать отдыхающим пройти в укрытия, расположенные на пляжах, и сами укрываются в них. В мэрии отметили, что все спасатели управления ГОЧС Белгорода обучены оказанию первой помощи, имеют аптечки и в случае необходимости могут оказать первую помощь пострадавшему.