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Песок

Снова «завезут с Мальдив»? На пляжах в Белгороде обновят белый песок

12 апреля 2024, 09:07
Фото: 1MI
Песок

На белгородские пляжи завезут 3 тысячи тонн белого песка

Почти тысячу тонн песка отправят на новый пляж «Берега». О подготовке пляжей к купальному сезону рассказал мэр Валентин Демидов.

Белгородцы интересуются: будут ли на пляжах города обновлять песок? Мэр Валентин Демидов сообщил, что в этом году к началу купального сезону на пляжи завезут около трёх тысяч тонн белого песка. Почти тысячу тонн отправят на новую набережную «Берега».

«Будем постоянно обновлять песок, чтобы новый пляж был в надлежащем состоянии», — добавил мэр.

Глава горадминистрации также рассказал, что к купальному сезону в городе готовят шесть пляжей. Сейчас специалисты обследуют дно, изучают состав воды и почвы, обновляют оборудование и инфраструктуру.

Напомним, что, помимо этого, на пляже «Берега» устанавливают модульные укрытия на случай опасности.

Что касается песка, то Вячеслав Гладков в беседе с журналистом Владимиром Соловьёвым ранее пошутил, что белый песок в Белгород якобы привезли с Мальдив: «И, что самое главное, почти все верят. Главное — красиво рассказать», — поделился губернатор. На самом же деле песок привозят из других регионов.

«Завозим с Мальдив»: Гладков рассказал, где берут белый песок на пляжах Белгорода
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#Алина Харина#Город#Песок#Новости Белгорода#Купальный сезон#Белгород#Валентин Демидов#Пляжи
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