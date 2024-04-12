Снова «завезут с Мальдив»? На пляжах в Белгороде обновят белый песок

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Белгородцы интересуются: будут ли на пляжах города обновлять песок? Мэр Валентин Демидов сообщил, что в этом году к началу купального сезону на пляжи завезут около трёх тысяч тонн белого песка. Почти тысячу тонн отправят на новую набережную «Берега».
«Будем постоянно обновлять песок, чтобы новый пляж был в надлежащем состоянии», — добавил мэр.
Глава горадминистрации также рассказал, что к купальному сезону в городе готовят шесть пляжей. Сейчас специалисты обследуют дно, изучают состав воды и почвы, обновляют оборудование и инфраструктуру.
Напомним, что, помимо этого, на пляже «Берега» устанавливают модульные укрытия на случай опасности.
Что касается песка, то Вячеслав Гладков в беседе с журналистом Владимиром Соловьёвым ранее пошутил, что белый песок в Белгород якобы привезли с Мальдив: «И, что самое главное, почти все верят. Главное — красиво рассказать», — поделился губернатор. На самом же деле песок привозят из других регионов.