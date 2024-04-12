Снова «завезут с Мальдив»? На пляжах в Белгороде обновят белый песок

Что касается песка, то Вячеслав Гладков в беседе с журналистом Владимиром Соловьёвым ранее пошутил, что белый песок в Белгород якобы привезли с Мальдив: «И, что самое главное, почти все верят. Главное — красиво рассказать», — поделился губернатор. На самом же деле песок привозят из других регионов.