В парках, на пляже, на Арбате: в Белгороде появляется больше укрытий

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В Белгороде установили новые модульные укрытия. С приходом тёплой погоды их всё больше размещают в популярных местах отдыха.
Так, в парке Победы появилось пять укрытий, в Центральном парке и на Белгородском Арбате — девять. Семь модулей установили на набережной и на пляже «Берега». За спорткомплексом Хоркиной поставили три «коробки», в Южном парке на Харгоре — одну. Всего в местах отдыха установили более 50 конструкций.
В общей сложности в Белгороде насчитывается уже 385 модульных укрытий. Их устанавливают также возле остановок, школ и больниц.
Укрытия установят и на городских кладбищах. Об этом в преддверии Пасхи не раз просили белгородцы. По словам мэра Валентина Демидова, на кладбищах поставят от трёх до восьми укрытий.