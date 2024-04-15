В парках, на пляже, на Арбате: в Белгороде появляется больше укрытий

Так, в парке Победы появилось пять укрытий, в Центральном парке и на Белгородском Арбате — девять. Семь модулей установили на набережной и на пляже «Берега». За спорткомплексом Хоркиной поставили три «коробки», в Южном парке на Харгоре — одну. Всего в местах отдыха установили более 50 конструкций.