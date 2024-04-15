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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Укрытие в Белгороде

В парках, на пляже, на Арбате: в Белгороде появляется больше укрытий

15 апреля 2024, 10:28
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Укрытие в Белгороде

В Белгороде установили новые модульные укрытия

В популярных местах отдыха уже поставили более 50 конструкций. Бетонные модули установили в Центральном, Южном и парке Победы, на Белгородском Арбате, на пляже. В городе в общей сложности уже насчитывается более 300 укрытий, сообщил мэр Валентин Демидов.

В Белгороде установили новые модульные укрытия. С приходом тёплой погоды их всё больше размещают в популярных местах отдыха.

Так, в парке Победы появилось пять укрытий, в Центральном парке и на Белгородском Арбате — девять. Семь модулей установили на набережной и на пляже «Берега». За спорткомплексом Хоркиной поставили три «коробки», в Южном парке на Харгоре — одну. Всего в местах отдыха установили более 50 конструкций.

В общей сложности в Белгороде насчитывается уже 385 модульных укрытий. Их устанавливают также возле остановок, школ и больниц.

Укрытия установят и на городских кладбищах. Об этом в преддверии Пасхи не раз просили белгородцы. По словам мэра Валентина Демидова, на кладбищах поставят от трёх до восьми укрытий.

Укрытие в БелгородеУкрытие в Белгороде
Укрытие в БелгородеУкрытие в Белгороде
Укрытие в БелгородеУкрытие в Белгороде
Укрытие в БелгородеУкрытие в Белгороде
Укрытие в БелгородеУкрытие в Белгороде
Укрытие в БелгородеУкрытие в Белгороде
Укрытие в БелгородеУкрытие в Белгороде
Укрытие в БелгородеУкрытие в Белгороде
Укрытие в Белгороде
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
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