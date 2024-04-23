До конца недели на кладбищах в Белгороде появятся укрытия

В ближайшее время на девяти белгородских кладбищах установят 20 модульных укрытий. Четыре из них планируют разместить на Юго-Западном кладбище. Всего там, таким образом, будет пять укрытий — одно установили ранее. Ещё девять установят на кладбище Ячнево (суммарно будет 11).