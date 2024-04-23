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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Укрытие у храма в Белгороде

До конца недели на кладбищах в Белгороде появятся укрытия

23 апреля 2024, 14:21
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Укрытие у храма в Белгороде

20 модульных укрытий установят на белгородских кладбищах

12 укрытий планируют разместить на Юго-Западном кладбище, восемь — на кладбище Ячнево. Некоторые укрытия останутся здесь и после праздничных мероприятий, сообщает мэр Валентин Демидов.

В ближайшее время на девяти белгородских кладбищах установят 20 модульных укрытий. Четыре из них планируют разместить на Юго-Западном кладбище. Всего там, таким образом, будет пять укрытий — одно установили ранее. Ещё девять установят на кладбище Ячнево (суммарно будет 11).

Перед Пасхой конструкции из бетонных блоков будут установлены в местах с наибольшим скоплением людей на кладбищах, таких как разворотные площадки, перекрёстки пешеходных маршрутов, территории рядом с часовнями. Валентин Демидов также рассказал, что во время праздников будут дежурить представители полиции, белгородской самообороны, муниципальной стражи, ГОЧС, ГИБДД.

4-5 мая оперативный штаб рекомендует белгородцам воздержаться от походов на кладбища в связи с обстановкой в регионе. Почтить память умерших родственников или близких людей можно в течение 1-2 недель после Пасхи.

Белгородцев попросили воздержаться от посещения кладбищ на Пасху
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