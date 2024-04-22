Белгородцев попросили воздержаться от посещения кладбищ на Пасху

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 19:56
Updated Сегодня, 19:56
Власти попросили жителей региона воздержаться от посещения кладбищ на Пасху, с 4 на 5 мая, из-за оперативной обстановки.
Посетить могилы родных и близких можно не только в один день, а в течение одной или двух недель. Тем не менее, безопасность на кладбищах обеспечит белгородская территориальная самооборона. Но нужно постараться не скапливаться в одном месте. Противник может нанести удар.
Вячеслав Гладков
Также сегодня, 22 апреля, оперштаб принял решение о том, как будут проходить пасхальные богослужения в Белгородской области.