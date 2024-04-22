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Published Сегодня, 19:53

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Белгородцев попросили воздержаться от посещения кладбищ на Пасху

Белгородцев попросили воздержаться от посещения кладбищ на Пасху

22 апреля 2024, 19:53
Фото: 1MI
Местных жителей попросили избегать больших скоплений людей. Губернатор отметил, то посетить могилы родных и близких можно в течение одной-двух недель.
Сюжет
Пасха

Власти попросили жителей региона воздержаться от посещения кладбищ на Пасху, с 4 на 5 мая, из-за оперативной обстановки.

Посетить могилы родных и близких можно не только в один день, а в течение одной или двух недель. Тем не менее, безопасность на кладбищах обеспечит белгородская территориальная самооборона. Но нужно постараться не скапливаться в одном месте. Противник может нанести удар.
Вячеслав Гладков

Также сегодня, 22 апреля, оперштаб принял решение о том, как будут проходить пасхальные богослужения в Белгородской области.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Пасха#Кладбища#Белгород#Вячеслав Гладков
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