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Кладбища

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2024
Меньше пашни, больше МКД: как Белгород изменился с 2003 года
9 октября, 07:05
В Белгороде разберутся с благоустройством кладбищ
11 сентября, 15:04
До конца недели на кладбищах в Белгороде появятся укрытия
12 укрытий планируют разместить на Юго-Западном кладбище, восемь — на кладбище Ячнево. Некоторые укрытия останутся здесь и после праздничных мероприятий, сообщает мэр Валентин Демидов.
23 апреля, 14:21
Белгородцев попросили воздержаться от посещения кладбищ на Пасху
22 апреля, 19:53
Белгородец пострадал от обстрела, а на кладбищах в городе появятся укрытия: итоги дня
13 апреля, 16:00
Укрытия, биотуалеты и контейнеры для мусора: что установят на кладбищах в Белгороде
13 апреля, 12:16
Белгородские кладбища проверят на наличие взрывчатки перед Пасхой
5 апреля, 17:59
2023
«Пора бы о живых подумать»: слухи о новом кладбище возмутили белгородцев
13 октября 2023, 12:48
Бесплатные автобусы запустят в Белгороде на Красную горку
23 апреля в областном центре организуют два маршрута до городских кладбищ, сообщили в региональном правительстве.
21 апреля 2023, 11:41
Кладбища на Пасху, иностранная музыка и новые причины «белого дождя»: итоги дня
14 апреля 2023, 15:30
Митрополит Иоанн: Церковь не благословляет посещать кладбища на Пасху
Иоанн объяснил, что есть риски для здоровья и жизни из-за возможных провокаций. Он подчеркнул, что не стоит давать лишних поводов для этого. Видеообращение от митрополита опубликовало областное правительство.
14 апреля 2023, 13:16
Ночные автобусы организуют в Белгороде на Пасху
13 апреля 2023, 12:21
На Пасху и Красную горку запустят бесплатные автобусы до белгородских кладбищ
Расписание бесплатных автобусов опубликуют в региональном минтрансе в ближайшее время, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
13 апреля 2023, 07:30
В Белгороде продолжают готовить кладбища к Пасхе
На городских кладбищах продолжается вывоз мусора, ремонт подъездных путей, установка биотуалетов. Завершат подготовительные работы к празднику, напомнили в пресс-службе мэрии.
11 апреля 2023, 12:26

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