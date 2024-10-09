Митрополит Иоанн: Церковь не благословляет посещать кладбища на Пасху

Иоанн объяснил, что есть риски для здоровья и жизни из-за возможных провокаций. Он подчеркнул, что не стоит давать лишних поводов для этого. Видеообращение от митрополита опубликовало областное правительство.