Куда бежать к укрытию? Белгородец решил помочь горожанам разметкой

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Горожанин сделал трафарет и наносит на тротуары разметку с маршрутом до ближайшего укрытия. Видео со своим начинанием он поделился с Telegram-каналом «Белгород №1».
Мужчина рассказывает, что взял акриловую краску, но уточнил, что можно использовать и более серьёзные материалы. На подготовленных трафаретах можно увидеть два обозначения — 10 и 20 метров до укрытия.
«Вместо того чтобы раскрашивать сами укрытия, нужно сделать маршрут до укрытия», — считает мужчина.
Напомним, что сейчас администрация устанавливает модульные укрытия в парках и на пляжах.