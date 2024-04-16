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Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

В Белгороде активист наносит разметку на пути к укрытиям

Куда бежать к укрытию? Белгородец решил помочь горожанам разметкой

16 апреля 2024, 08:14
Фото: Артем Черненко / Bel.ru

В Белгороде активист наносит разметку на пути к укрытиям

Мужчина поделился своей идеей в медиа. Он наносит на тротуары разметку, ведущую к ближайшему укрытию.

Горожанин сделал трафарет и наносит на тротуары разметку с маршрутом до ближайшего укрытия. Видео со своим начинанием он поделился с Telegram-каналом «Белгород №1».

Мужчина рассказывает, что взял акриловую краску, но уточнил, что можно использовать и более серьёзные материалы. На подготовленных трафаретах можно увидеть два обозначения — 10 и 20 метров до укрытия.

«Вместо того чтобы раскрашивать сами укрытия, нужно сделать маршрут до укрытия», — считает мужчина.

Напомним, что сейчас администрация устанавливает модульные укрытия в парках и на пляжах.

Видео: Артем Черненко / Bel.ru
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