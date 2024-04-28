Вандалы изрисовали укрытие в центре Белгорода, рядом со зданиями УМВД и правительства

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Изрисованное укрытие находится между зданиями УМВД по Белгородской области и правительства региона. Кроме того, на бетонную конструкцию кто-то приклеил рекламу.
Читатели Бел.Ру заметили надписи утром 27 апреля. Вероятно, через время их закрасят коммунальщики: белый цвет периодически обновляют и без вандалов.
При этом разукрашивать укрытия не рекомендуют. Как Бел.Ру сообщали ранее в мэрии, необходимо, чтобы конструкции были единообразные и узнаваемые: «Есть рекомендации: назначение сооружения должно быть сразу понятно и хорошо читаемо».
Несколько укрытий разукрасили в частном порядке в парке «Калейдоскоп» и в зоопарке. При этом работы с администрацией согласованы не были.