Вандалы изрисовали укрытие в центре Белгорода, рядом со зданиями УМВД и правительства

При этом разукрашивать укрытия не рекомендуют. Как Бел.Ру сообщали ранее в мэрии, необходимо, чтобы конструкции были единообразные и узнаваемые: «Есть рекомендации: назначение сооружения должно быть сразу понятно и хорошо читаемо».