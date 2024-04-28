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Вандалы изрисовали укрытие в центре Белгорода, рядом со зданиями УМВД и правительства

Вандалы изрисовали укрытие в центре Белгорода, рядом со зданиями УМВД и правительства

28 апреля 2024, 10:11
Фото: Bel.ru
Укрытие, установленное на остановке «Главпочтамт», изрисовали вандалы. Читатели Бел.Ру заметили надписи утром 27 апреля.
Сюжет
Зоопарк

Изрисованное укрытие находится между зданиями УМВД по Белгородской области и правительства региона. Кроме того, на бетонную конструкцию кто-то приклеил рекламу.

Читатели Бел.Ру заметили надписи утром 27 апреля. Вероятно, через время их закрасят коммунальщики: белый цвет периодически обновляют и без вандалов.

При этом разукрашивать укрытия не рекомендуют. Как Бел.Ру сообщали ранее в мэрии, необходимо, чтобы конструкции были единообразные и узнаваемые: «Есть рекомендации: назначение сооружения должно быть сразу понятно и хорошо читаемо».

Несколько укрытий разукрасили в частном порядке в парке «Калейдоскоп» и в зоопарке. При этом работы с администрацией согласованы не были.

А так вообще можно? В мэрии Белгорода прокомментировали раскраску укрытий в зоопарке
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#Артем Черненко#Зоопарк#Правительство#Реклама#Вандалы#УМВД#Парк#Коммунальщики#Мэрия#Белгород#Калейдоскоп#Укрытие#Конструкции#Надписи
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