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Коммунальщики

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Не только туалет и место для свиданий: белгородские укрытия превратились в ночлежки
3 октября, 09:44
Следят, чтобы не было сюрпризов: на одного рабочего в Белгороде приходится 10 укрытий
19 сентября, 12:28
Более 8 кубометров мусора достали из белгородской Везёлки за пять месяцев
26 августа, 08:16
Женщина споткнулась и подала в суд на коммунальщиков
В Брянской области жительница многоэтажки подала в суд на УК. Женщина сломала ногу возле подъезда. Подробностями поделились «Брянские новости».
11 июля, 14:49
Вандалы изрисовали укрытие в центре Белгорода: рядом здания УМВД и правительства
28 апреля, 10:11
2023
Осторожно, сосульки: жителям Белгорода советуют не подходить близко к домам
В мэрии областного центра сообщили, что из-за оттепели находится у стен МКД может быть опасно, так как образовались сосульки, которые могут упасть.
17 декабря 2023, 12:15
Вместо уборки дорог — высадка тюльпанов? Белгородцев удивили коммунальщики
Утром 15 декабря на дорогах в Белгороде случились аварии и большие пробки, из-за которых белгородцы вынуждены были добираться до работы пешком. Проходивших мимо центра города очевидцев удивили коммунальщики, которые вместо уборки дорог высаживали в клумбы луковицы тюльпанов.
15 декабря 2023, 08:38
«Повезло, но есть одно НО…»: замгубернатора — об уборке снега в Белгородской области
11 декабря 2023, 07:16
Соли стало больше: состав зимней посыпки изменили в Белгородской области
4 декабря 2023, 06:37
Из-за непогоды в Белгороде усилят ночную смену коммунальщиков
На смену выйдет 51 машина Белгорблагоустройства, к утру на смене будут работать 285 сотрудников БГБ и 500 работников УК, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
27 ноября 2023, 20:26
Новый фейк. «Мы отказываемся работать под обстрелами»: белгородские коммунальщики протестуют?
Фейковая видеозапись распространилась в интернете. На ней несколько мужчин, представившиеся сотрудниками коммунальных служб, обращаются к губернатору Вячеславу Гладкову и сообщают об отказе работать под обстрелами. Информацию опроверг замгубернатора Сергей Довгалюк.
7 ноября 2023, 06:28
Пострадавшие авто, поваленные деревья: последствия непогоды в Белгороде
30 октября 2023, 06:45
Пыль с тротуара на газон: как коммунальщики убирают в Белгороде
Пожаловался на качество уборки улиц и остановок пожаловался местный житель вице-мэру областного центра. С работниками проведут беседу.
29 сентября 2023, 17:52
Число повреждений в домах после разгула стихии в Белгороде увеличилось до 65
Мэрия показала, как коммунальщики борются с последствиями вчерашнего ливня. От белгородцев поступило 79 сообщений о поваленных деревьях, из-за которых пострадали 14 авто. 65 повреждений насчитали в домах.
28 июля 2023, 08:11
Красная зона и административки: чем известна лишённая лицензии УК «Сантехподрядчик»
19 апреля 2023, 08:11
Коммунальщики хотят отсудить у белгородского УМВД миллион рублей
6 апреля 2023, 14:52
Уборку кладбищ в Белгороде завершат к Пасхе
Коммунальщикам предстоит привести в порядок все 12 городских кладбищ. Работа уже началась, сообщили в мэрии. Закончить уборку должны к 16 апреля.
5 апреля 2023, 11:37
Спартанские условия работы и отдыха сотрудников БГБ в Белгороде показали на фото
Мэр Валентин Демидов показал снимки ещё нескольких бытовок Белгорблагоустройства на окраинах города. Масштабы проблемы оказались ещё больше, рассказал градоначальник на своей странице в соцсети.
23 марта 2023, 09:16
Озадачившая многих белгородцев инсталляция в центре города осталась без головы
Ранее фигура «Социальные сети» уже страдала от рук вандалов, которые вырвали скульптуре руку. В этот раз во время сильного снегопада по ней проехались коммунальщики, сообщает Telegram-канал «Белгородские подробности».
20 февраля 2023, 11:26
В Белгороде выпало критичное количество осадков
19 февраля 2023, 08:44

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