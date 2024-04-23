В мэрии Белгорода объяснили, по какому принципу выбирают направление входов в укрытия

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Бел.Ру в официальном запросе поинтересовалось у мэрии Белгорода, по какому принципу выбирали направление входа при установке модульных укрытий в городской черте. Ответ горадминистрации был следующим:
«Укрытия размещались с учётом высокоплотной городской застройки, наполненной существующими элементами и сооружениями улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения. Размещение входов в укрытия определялось исходя из особенностей территории и с учётом стороны наибольшего подхода людей».
Ранее в разговоре с Бел.Ру военнослужащий в отставке заявил, что в городе есть много укрытий, расположенных входом в «наихудшую позицию».
«Самый лучший вариант, когда непосредственно перед входом в модуль находится какое-то препятствие, непреодолимое для осколков, например,
киоск, обложенный кирпичом или бетоном», — рассказал военный.
Подробнее с его позицией можно ознакомиться в опубликованном ранее материале.