В мэрии Белгорода объяснили, по какому принципу выбирают направление входов в укрытия

Мэрия Белгорода: размещение входов в укрытия определяют особенностями территории

Как Бел.Ру сообщили в мэрии в ответе на официальный запрос, размещение входов в укрытия определялось исходя из особенностей территории и с учётом стороны наибольшего подхода людей.