Иск «Агро-Белогорья» к совладельцу компании Зотову оставили без движения

Иск подали 25 апреля. В тот же день состоялось годовое собрание участников фирмы «ГК Агро-Белогорье». По итогам участники общества приняли решение впервые выбрать независимого директора. Им стал Эдуард Бендерский — участник группы компаний «Адамас». Представителей «Русагро» к голосованию при этом не допустили, хотя компания владеет долей уставного капитала «Агро-Белогорья».