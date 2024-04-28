Иск «Агро-Белогорья» к совладельцу компании Зотову оставили без движения

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Напомним, что истец, «Агро-Белогорье», потребовало с Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой 2 млрд рублей «убытков в интересах корпорации». При этом Зотов и Ковалёва являются совладельцами компании.
Арбитражный суд Белгородской области иск оставил без движения. Причина в том, что заявление подали с нарушениями требований — не заплатив пошлину. В данном случае её размер равняется 200 тыс. рублей.
Суд дал время истцу исправить ситуацию до 23 мая 2024 года.
Отметим, что подробностей дела пока нет. В пресс-службе «Агро-Белогорья» сообщили, что направили запрос в суд для ознакомления с материалами дела.
Иск подали 25 апреля. В тот же день состоялось годовое собрание участников фирмы «ГК Агро-Белогорье». По итогам участники общества приняли решение впервые выбрать независимого директора. Им стал Эдуард Бендерский — участник группы компаний «Адамас». Представителей «Русагро» к голосованию при этом не допустили, хотя компания владеет долей уставного капитала «Агро-Белогорья».