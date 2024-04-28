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фасад магазина 15 февраля

Белгородцы не оценили весёлую музыку на открытии «Магнита», у которого погибли люди

28 апреля 2024, 09:47
Фото: Bel.ru
фасад магазина 15 февраля
Вчера в Белгороде возобновил работу «Магнит», возле которого 15 февраля в результате атаки ВСУ погибли люди. На открытии играла весёлая музыка: её оценили не все.
Сюжет
ВСУ

Вчера, 27 апреля, на Плеханова возобновил работу «Магнит», возле которого 15 февраля из-за обстрела погибли люди — пять человек. Сильно пострадало здание самого магазина: ударная волна и осколки выбили окна, посекли фасад. На время «Магнит» приостановил свою работу.

Во время вчерашнего открытия организаторы включили громкую весёлую музыку. Такой выбор оценили не все белгородцы.

«Вчерашнее открытие Магнита на ул. Плеханова, во время обстрела которого погибли люди… Музыка не лишняя?!» — написал в Telegram-канал «Белгород №1. Люди» Сергей.
Видео: «Белгород №1. Люди»

Напомним, что в результате атаки ВСУ на спальный район города 15 февраля погибли семь человек, в том числе годовалый ребёнок.

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#Артем Черненко#Видео#Общество#Происшествия#Музыка#Белгород#ВСУ#Магнит
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