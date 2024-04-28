Белгородцы не оценили весёлую музыку на открытии «Магнита», у которого погибли люди

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Вчера, 27 апреля, на Плеханова возобновил работу «Магнит», возле которого 15 февраля из-за обстрела погибли люди — пять человек. Сильно пострадало здание самого магазина: ударная волна и осколки выбили окна, посекли фасад. На время «Магнит» приостановил свою работу.
Во время вчерашнего открытия организаторы включили громкую весёлую музыку. Такой выбор оценили не все белгородцы.
«Вчерашнее открытие Магнита на ул. Плеханова, во время обстрела которого погибли люди… Музыка не лишняя?!» — написал в Telegram-канал «Белгород №1. Люди» Сергей.
Напомним, что в результате атаки ВСУ на спальный район города 15 февраля погибли семь человек, в том числе годовалый ребёнок.