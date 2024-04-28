Белгородцы не оценили весёлую музыку на открытии «Магнита», у которого погибли люди

Вчера, 27 апреля, на Плеханова возобновил работу «Магнит», возле которого 15 февраля из-за обстрела погибли люди — пять человек. Сильно пострадало здание самого магазина: ударная волна и осколки выбили окна, посекли фасад. На время «Магнит» приостановил свою работу.