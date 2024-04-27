Арки в виде звёзд, открытки и «пламя» на мостах: как Белгород украсят ко Дню Победы?

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Областную столицу начали украшать ко Дню Победы. В городе появляются арки «Звезда», флаговые композиции, консоли с орденами, а также тематические баннеры.
В основном украшают улицы с большим потоком людей. Большинство композиций уже знакомы горожанам, в этом году новых объектов не появится.
На Соборной площади уже установили арки в виде звёзд и восемь флаговых композиций. На Гражданском проспекте появятся консоли с орденами Славы, Отечественной войны и Победы. На улице 50-летия Белгородской области можно будет увидеть арки и открытки с историческими фотографиями города.
В Центральном парке установят инсталляции, а в Парке Победы — шары из флагов и арки. У музея-диорамы будут стоять консоли с орденом «Победа» и орденом Отечественной войны, а также композиция «Никто не забыт, ничто не забыто». Она состоит из фотографий участников Великой Отечественной войны.
Вдоль дороги на проспекте Славы установят 35 консолей с символикой, связанной с Днём Победы. Улицу Попова, Свято-Троицкий бульвар и Королёва украсят российские флаги и знамя Победы.
Не забыли городские власти и об оформлении мостов и путепроводов. На мостах со световыми конструкциями включат имитацию пламени. «Пламя» появится: