Арки в виде звёзд, открытки и «пламя» на мостах: как Белгород украсят ко Дню Победы?

В Центральном парке установят инсталляции, а в Парке Победы — шары из флагов и арки. У музея-диорамы будут стоять консоли с орденом «Победа» и орденом Отечественной войны, а также композиция «Никто не забыт, ничто не забыто». Она состоит из фотографий участников Великой Отечественной войны.