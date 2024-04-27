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Белгород украшают ко Дню Победы

Арки в виде звёзд, открытки и «пламя» на мостах: как Белгород украсят ко Дню Победы?

27 апреля 2024, 16:17
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru
Белгород украшают ко Дню Победы

Белгород начали украшать к майским праздникам

Что появится в Белгороде к 9 Мая? Представители Белгорблагоустройства и управления архитектуры поделились с журналистами планами по украшению города к праздникам.

Областную столицу начали украшать ко Дню Победы. В городе появляются арки «Звезда», флаговые композиции, консоли с орденами, а также тематические баннеры.

В основном украшают улицы с большим потоком людей. Большинство композиций уже знакомы горожанам, в этом году новых объектов не появится.

На Соборной площади уже установили арки в виде звёзд и восемь флаговых композиций. На Гражданском проспекте появятся консоли с орденами Славы, Отечественной войны и Победы. На улице 50-летия Белгородской области можно будет увидеть арки и открытки с историческими фотографиями города.

В Центральном парке установят инсталляции, а в Парке Победы — шары из флагов и арки. У музея-диорамы будут стоять консоли с орденом «Победа» и орденом Отечественной войны, а также композиция «Никто не забыт, ничто не забыто». Она состоит из фотографий участников Великой Отечественной войны.

Вдоль дороги на проспекте Славы установят 35 консолей с символикой, связанной с Днём Победы. Улицу Попова, Свято-Троицкий бульвар и Королёва украсят российские флаги и знамя Победы.

Не забыли городские власти и об оформлении мостов и путепроводов. На мостах со световыми конструкциями включат имитацию пламени. «Пламя» появится:

  • на мосту через Везёлку по улице Харьковской;
  • на мосту по проспекту Б. Хмельницкого;
  • на улицах Щорса и Волчанской;
  • на мосту по улице Левобережной на УСК Светланы Хоркиной.
Белгород украшают ко Дню ПобедыБелгород украшают ко Дню Победы
Белгород украшают ко Дню Победы Белгород украшают ко Дню Победы
Белгород украшают ко Дню Победы Белгород украшают ко Дню Победы
Белгород украшают ко Дню Победы
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru
Очных мероприятий на День Победы в Белгородской области не будет
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