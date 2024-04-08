Будут ли в Белгороде отмечать День Победы и в какие регионы увезут школьников?

Так, традиционного проведения акции «Бессмертный полк» в регионе не будет. Вместе с тем белгородцы смогут разместить фотографии своих родственников в окнах Победы, которые появятся на административных и учебных зданиях и на центральных улицах городов и посёлков. Оформить портреты родственников можно будет в специальных информационных штабах. Акция продлится с 1 по 31 мая.