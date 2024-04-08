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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Будут ли в Белгороде отмечать День Победы и в какие регионы увезут школьников?

Будут ли в Белгороде отмечать День Победы и в какие регионы увезут школьников?

8 апреля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Сегодня, 8 апреля, белгородцы обсуждали испортившуюся после зимы сцену на воде, на изготовление и установку которой ушло более 17 млн рублей. Также жителям рассказали, как в регионе пройдёт празднование Дня Победы и в какие ещё регионы увезут школьников. Подробности — в итогах дня.

Белгородских детей продолжают увозить

Школьников Белгородской области продолжают вывозить в другие регионы из-за неспокойной оперативной обстановки. На сегодняшний день за пределами региона находятся около 10 тыс. ребят.

Однако планируется увезти гораздо больше ребят. Глава региона договорился об этом с губернаторами четырёх областей. Вскоре юных белгородцев отправят в Северную Осетию, а после неё — в лагеря Псковской, Ивановской и Костромской областей, а также Башкирии.

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Как в Белгороде пройдёт 9 Мая?

В ходе оперативного совещания областное правительство обсудило формат празднования Дня Победы.

Так, традиционного проведения акции «Бессмертный полк» в регионе не будет. Вместе с тем белгородцы смогут разместить фотографии своих родственников в окнах Победы, которые появятся на административных и учебных зданиях и на центральных улицах городов и посёлков. Оформить портреты родственников можно будет в специальных информационных штабах. Акция продлится с 1 по 31 мая.

Чиновники так же, как и каждый год, разместят в социальных сетях фотографии своих предков, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны.

В муниципалитетах, где оперативная обстановка будет спокойнее, проведут «Субботники памяти». В ходе этой акции волонтёры с 15 апреля до осенних холодов приведут в порядок воинские захоронения и места памяти.

Автопробегов в Белгородской области не планируется.

Украшать регион к празднику всё-таки будут. В первую очередь украшения появятся на административных зданиях и фонарных столбах, в центре Белгорода.

Украшения не будут снимать вплоть до 10 августа. Такое решение приняли из-за празднования 5 августа Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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Что со сценой на воде в центре Белгорода?

Белгородка обратила внимание на плохое состояние сцены на воде, размещённой в центре Белгорода. Сцена не смогла пережить первую зиму.

В городской администрации пояснили, что настил сцены пострадал из-за перепадов температур. Подрядчики обещают восстановить конструкцию в рамках гарантийных обязательств до 18 апреля. После этого озеленители приступят к оформлению сцены.

Отметим, что на её установку на Везёлке планировалось потратить 3,1 млн рублей, однако на увеличение сцены ушло ещё более 14 млн рублей. Концертную сцену-понтон устанавливали для выступления оркестра в рамках фестиваля «Белгород в цвету».

Размер сцены достигает 24 метра на 18,4 метров. Состоит она из 32 секций.

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