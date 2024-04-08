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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Сцена на Везёлке

Всё из-за перепада температуры: в мэрии ответили на жалобы по поводу сцены на воде

8 апреля 2024, 12:53
Фото: мэрия Белгорода
Сцена на Везёлке

Понтонную сцену на Везёлке в Белгороде отремонтируют до 18 апреля

Подрядчик отремонтирует сцену в рамках гарантийных обязательств, сообщает мэрия. Необходимые материалы уже закуплены.

Как отмечает мэрия, понтонная сцена на Везёлке нуждается в восстановлении после зимы: из-за перепада температур на объекте пострадал настил сцены. Сцену отремонтируют подрядчики в рамках гарантийных обязательств.

Отмечается, что специалисты уже закупили необходимые материалы. Согласно договору, работы подрядчик проведёт за свой счёт до 18 апреля. После этого озеленители начнут оформлять сцену.

Напомним, что на состояние сцены обратили внимание местные жители. В Сети появилась видеозапись с полуразрушенным объектом. На установку и расширение конструкции в 2023 году потратили более 17 млн рублей.

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