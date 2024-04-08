Всё из-за перепада температуры: в мэрии ответили на жалобы по поводу сцены на воде

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Как отмечает мэрия, понтонная сцена на Везёлке нуждается в восстановлении после зимы: из-за перепада температур на объекте пострадал настил сцены. Сцену отремонтируют подрядчики в рамках гарантийных обязательств.
Отмечается, что специалисты уже закупили необходимые материалы. Согласно договору, работы подрядчик проведёт за свой счёт до 18 апреля. После этого озеленители начнут оформлять сцену.
Напомним, что на состояние сцены обратили внимание местные жители. В Сети появилась видеозапись с полуразрушенным объектом. На установку и расширение конструкции в 2023 году потратили более 17 млн рублей.