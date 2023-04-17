На Везёлке в Белгороде установят сцену на воде для оркестра

Сцену необходимо установить на набережной Везёлки в парке Победы до 28 апреля. Согласно документам, грузоподъёмность сцены для оркестра должна быть не менее 4 800 кг. Сцена будет состоять из понтонных секций, берегового трапа и леерного канатного ограждения.