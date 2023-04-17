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На Везёлке в Белгороде установят сцену на воде для оркестра

17 апреля 2023, 14:37
Фото: Госзакупки
На установку сцены готовы потратить 3,1 млн рублей. Её должны установить до 28 апреля, следует из документов закупки.

МАУК «Дирекция фестивалей города Белгорода» 17 апреля разместило закупку на изготовление, поставку и монтаж концертной сцены-понтона для оркестра. Начальная цена контракта составляет 3 млн 166 тыс. 108 рублей.

Сцену необходимо установить на набережной Везёлки в парке Победы до 28 апреля. Согласно документам, грузоподъёмность сцены для оркестра должна быть не менее 4 800 кг. Сцена будет состоять из понтонных секций, берегового трапа и леерного канатного ограждения.

Фото: Госзакупки

Отметим, что в настоящий момент закупка уже завершена. Кто будет заниматься установкой сцены, пока неизвестно.

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#Сцена#Оркестр#Везёлка#Общество#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород#Алина Харина
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