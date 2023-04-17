На Везёлке в Белгороде установят сцену на воде для оркестра

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
МАУК «Дирекция фестивалей города Белгорода» 17 апреля разместило закупку на изготовление, поставку и монтаж концертной сцены-понтона для оркестра. Начальная цена контракта составляет 3 млн 166 тыс. 108 рублей.
Сцену необходимо установить на набережной Везёлки в парке Победы до 28 апреля. Согласно документам, грузоподъёмность сцены для оркестра должна быть не менее 4 800 кг. Сцена будет состоять из понтонных секций, берегового трапа и леерного канатного ограждения.
Отметим, что в настоящий момент закупка уже завершена. Кто будет заниматься установкой сцены, пока неизвестно.