Около 10 тысяч белгородских детей вывезли в другие регионы, но потребность остаётся

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
По состоянию на 8 апреля в других регионах находится около 10 тыс. детей из Белгородской области. Ребят приняли из-за неспокойной оперативной обстановки в приграничье. Вскоре юных белгородцев отправят в лагеря в Северную Осетию.
Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков договорился с главами ещё четырёх регионов. Так, некоторым школьникам организуют отдых в лагерях Псковской, Ивановской и Костромской областей, а также Башкирии.
Отметим, что ранее многих родителей не устроили предложенные правительством варианты для вывоза детей: им предлагали преимущественно Север. Кого-то не устроила организация перевозки, а кому-то не понравились условия, предложенные в Ставропольском крае. В то же время детям на Ямале понравилось.