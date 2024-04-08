Около 10 тысяч белгородских детей вывезли в другие регионы, но потребность остаётся

Отметим, что ранее многих родителей не устроили предложенные правительством варианты для вывоза детей: им предлагали преимущественно Север. Кого-то не устроила организация перевозки, а кому-то не понравились условия, предложенные в Ставропольском крае. В то же время детям на Ямале понравилось.