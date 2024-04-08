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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Дети

Около 10 тысяч белгородских детей вывезли в другие регионы, но потребность остаётся

8 апреля 2024, 06:23
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Гладков: из Белгородской области вывезли около 10 тысяч детей

Нескольких ребят вскоре должны увезти в Северную Осетию. Но на этом не всё: глава Белгородской области договорился с губернаторами четырёх регионов, чтобы те тоже приняли к себе юных белгородцев.
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Дети

По состоянию на 8 апреля в других регионах находится около 10 тыс. детей из Белгородской области. Ребят приняли из-за неспокойной оперативной обстановки в приграничье. Вскоре юных белгородцев отправят в лагеря в Северную Осетию.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков договорился с главами ещё четырёх регионов. Так, некоторым школьникам организуют отдых в лагерях Псковской, Ивановской и Костромской областей, а также Башкирии.

Отметим, что ранее многих родителей не устроили предложенные правительством варианты для вывоза детей: им предлагали преимущественно Север. Кого-то не устроила организация перевозки, а кому-то не понравились условия, предложенные в Ставропольском крае. В то же время детям на Ямале понравилось.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Детские лагеря#Александра Склярова
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