Новая концепция и сцена за 14 млн: Белгород готовят к «цветочному» фестивалю

Ранее Бел.Ру писало, что к цветочному фестивалю в Белгороде также создадут арт-инсталляцию «Ледовое шоу» за 1,9 млн рублей. Договор с подрядчиком заключили 14 августа, срок его исполнения — до 30 сентября.