Новая концепция и сцена за 14 млн: Белгород готовят к «цветочному» фестивалю

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Дирекция фестивалей опубликовала закупки к фестивалю «Белгород в цвету». Первая касается разработки концепции мероприятия. Согласно данным сайта, договор заключили 17 июля, исполнять его нужно вплоть до 1 сентября. Разработка концепции обошлась в 2,3 млн рублей.
Вторая закупка касается понтонной сцены. На её модернизацию готовы потратить более 14 млн рублей. Договор заключили 8 августа, а срок исполнения — до 30 сентября. Осуществляется закупка у единственного поставщика.
Напомним, понтонную сцену в областном центре на Везёлке установили ещё в апреле. На неё потратили более 3,1 млн рублей.
Ранее Бел.Ру писало, что к цветочному фестивалю в Белгороде также создадут арт-инсталляцию «Ледовое шоу» за 1,9 млн рублей. Договор с подрядчиком заключили 14 августа, срок его исполнения — до 30 сентября.
Фестиваль «Белгород в цвету» состоится в начале сентября. Тематические площадки развернут в центре города.