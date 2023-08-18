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Для фестиваля «Белгород в цвету» разработают новую концепцию

Новая концепция и сцена за 14 млн: Белгород готовят к «цветочному» фестивалю

18 августа 2023, 12:40
Фото: 1MI

Для фестиваля «Белгород в цвету» разработают новую концепцию

К цветочному фестивалю в областном центре установят понтонную сцену за 14 млн рублей, следует из данных госзакупок. Помимо этого, для мероприятия установят новые декорации.

Дирекция фестивалей опубликовала закупки к фестивалю «Белгород в цвету». Первая касается разработки концепции мероприятия. Согласно данным сайта, договор заключили 17 июля, исполнять его нужно вплоть до 1 сентября. Разработка концепции обошлась в 2,3 млн рублей.

Вторая закупка касается понтонной сцены. На её модернизацию готовы потратить более 14 млн рублей. Договор заключили 8 августа, а срок исполнения — до 30 сентября. Осуществляется закупка у единственного поставщика.

Напомним, понтонную сцену в областном центре на Везёлке установили ещё в апреле. На неё потратили более 3,1 млн рублей.

Ранее Бел.Ру писало, что к цветочному фестивалю в Белгороде также создадут арт-инсталляцию «Ледовое шоу» за 1,9 млн рублей. Договор с подрядчиком заключили 14 августа, срок его исполнения — до 30 сентября.

Фестиваль «Белгород в цвету» состоится в начале сентября. Тематические площадки развернут в центре города.

В Белгороде к цветочному фестивалю создадут арт-инсталляцию «Ледовое шоу»
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