В мэрии назвали пять улиц в Белгороде, на которых в ближайшие дни обновят разметку

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В Белгороде продолжают обновлять дорожную разметку. Её наносят как обычной краской, так и пластичными материалами.
Подрядная организация приступит к нанесению разметки пластиком уже на этой неделе. В первую очередь выполнят работы в центральной части Белгорода.
В ближайшие дни разметка появится на Кашарском проезде, улицах Менделеева, Портовой, Урожайной и Константина Заслонова.
Всего в этом году в Белгороде планируется нанести 162,5 тыс. квадратных метров покрытия.
Отметим, что власти планируют нанести всю разметку в центре города и на ключевых улицах в течение апреля и мая.