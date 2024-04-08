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Разметка

В мэрии назвали пять улиц в Белгороде, на которых в ближайшие дни обновят разметку

8 апреля 2024, 14:50
Фото: 1MI
Разметка

В Белгороде продолжается обновление дорожной разметки

Коммунальщики наносят разметку краской, но уже на этой неделе подрядные организации начнут наносить разметку пластичными материалами. Подробности сообщили в городской администрации.

В Белгороде продолжают обновлять дорожную разметку. Её наносят как обычной краской, так и пластичными материалами.

Подрядная организация приступит к нанесению разметки пластиком уже на этой неделе. В первую очередь выполнят работы в центральной части Белгорода.

В ближайшие дни разметка появится на Кашарском проезде, улицах Менделеева, Портовой, Урожайной и Константина Заслонова.

Всего в этом году в Белгороде планируется нанести 162,5 тыс. квадратных метров покрытия.

Отметим, что власти планируют нанести всю разметку в центре города и на ключевых улицах в течение апреля и мая.

В Белгороде за два месяца должны обновить разметку в центре и на ключевых улицах
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Дорожная разметка#Белгород#Александра Склярова
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