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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:12

Укрытия установили у гипермаркетов «Лента» в Белгороде

Курьеров «Ленты» в Белгороде снабдили касками и бронежилетами

8 апреля 2024, 13:10
Фото: РИА «Новости»

Укрытия установили у гипермаркетов «Лента» в Белгороде

Каски и бронежилеты получили также работники магазинов, пишет РИА «Новости». Что касается укрытий, то речь идёт о модульных «коробках», которые устанавливают и в других частях города.

Работников и курьеров белгородских магазинов «Лента» обеспечили бронежилетами и касками. Вдоль фасадов магазинов установили защитные модули и бетонные блоки.

Ранее стало известно, что в Белгородском районе защитные блоки установят возле магазинов «Пятёрочка» и «Магнит». Модули привезут из Воронежа.

Напомним, что в настоящий момент в областном центре установлено 343 укрытия, 11 из которых находятся на территории образовательных организаций.

Фото: РИА «Новости»
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#Город#Магазин#Новости Белгорода#Лента#Белгород#Алина Харина#Бронежилеты#Курьеры#Модульные укрытия
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