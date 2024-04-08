Курьеров «Ленты» в Белгороде снабдили касками и бронежилетами

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Работников и курьеров белгородских магазинов «Лента» обеспечили бронежилетами и касками. Вдоль фасадов магазинов установили защитные модули и бетонные блоки.
Ранее стало известно, что в Белгородском районе защитные блоки установят возле магазинов «Пятёрочка» и «Магнит». Модули привезут из Воронежа.
Напомним, что в настоящий момент в областном центре установлено 343 укрытия, 11 из которых находятся на территории образовательных организаций.