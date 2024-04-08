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Published Сегодня, 07:46

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Очных мероприятий на День Победы в Белгородской области не будет

Очных мероприятий на День Победы в Белгородской области не будет

8 апреля 2024, 07:46
Фото: 1MI
Традиционного «Бессмертного полка» точно можно не ждать. Какие альтернативные варианты ждут белгородцев.

Что ждёт белгородцев на 9 мая. На оперативном совещании области сообщили о форматах «Бессмертного полка», в котором смогут поучаствовать белгородцы в этом году.

В окнах можно будет разместить портреты родственников. Окна Победы появятся на административных, учебных зданиях, а также на центральных улицах городов и посёлков. Эта акция пройдёт с 1 по 31 мая.

Также чиновники предлагают размещать портреты родственников в социальных сетях, такой формат также проводили в 2023 году, рассказала Татьяна Киреева.

«Субботники памяти» пройдут в муниципалитетах, где позволяет оперативная обстановка. Волонтёры приведут в порядок воинские захоронения и места памяти. Такая акция будет проходить с 15 апреля до первых похолоданий осенью.

Волонтёры торжественно поздравят участников войн и откроют информационные штабы «Бессмертный полк», где белгородцы смогут оформить портреты родственников в специальные рамки. Также волонтёры будут проводить экскурсии памяти.

Также Киреева предложила отметить праздник в формате автомобильного «Бессмертного полка», Гладков попросил только не проводить автопробеги.

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#Город#Общество#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#День Победы#Бессмертный полк#Алёна Мальцева
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