Очных мероприятий на День Победы в Белгородской области не будет

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Что ждёт белгородцев на 9 мая. На оперативном совещании области сообщили о форматах «Бессмертного полка», в котором смогут поучаствовать белгородцы в этом году.
В окнах можно будет разместить портреты родственников. Окна Победы появятся на административных, учебных зданиях, а также на центральных улицах городов и посёлков. Эта акция пройдёт с 1 по 31 мая.
Также чиновники предлагают размещать портреты родственников в социальных сетях, такой формат также проводили в 2023 году, рассказала Татьяна Киреева.
«Субботники памяти» пройдут в муниципалитетах, где позволяет оперативная обстановка. Волонтёры приведут в порядок воинские захоронения и места памяти. Такая акция будет проходить с 15 апреля до первых похолоданий осенью.
Волонтёры торжественно поздравят участников войн и откроют информационные штабы «Бессмертный полк», где белгородцы смогут оформить портреты родственников в специальные рамки. Также волонтёры будут проводить экскурсии памяти.
Также Киреева предложила отметить праздник в формате автомобильного «Бессмертного полка», Гладков попросил только не проводить автопробеги.