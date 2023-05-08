В Белгороде отменили все праздничные мероприятия 9 мая из-за оперативной обстановки

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Завтра, 9 мая, в Белгороде не будут проводить все запланированные ко Дню Победы мероприятия. Об этом решении на своей странице в соцсетях сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Праздничные мероприятия 9 мая обязательно проведут в другой день. Однако точная дата пока не известна.
Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь — рисковать не стоит. Обязательно проведем всё, что запланировали ко Дню Победы, когда позволит обстановка. А завтра ограничимся возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны, поздравим наших дорогих ветеранов.
Валентин Демидов, мэр Белгорода