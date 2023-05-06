Магазинам в Шебекино рекомендовали не работать 7, 8 и 9 мая

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
По рекомендации оперативного штаба после обстрела Шебекино 6 мая в городе рекомендовали приостановить работу магазинов на следующие три дня. Исключение могут составить только продуктовые магазины и аптеки, сообщил Владимир Жданов.
Также не стоит работать предприятиям сферы услуг, общественного питания и культурно-досуговым учреждениям.
«Такое решение принято оперативным штабом Шебекинского городского округа в целях минимизации возможных рисков и обеспечения безопасности. Прошу отнестись с пониманием», — написал глава округа.
Днём 6 мая центр Шебекино обстреляли из ствольной артиллерии. Тяжело ранен один человек, повреждения получили школа, торговые центры и промышленное предприятие.