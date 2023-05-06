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Магазинам в Шебекино рекомендовали не работать 7, 8 и 9 мая

6 мая 2023, 17:30
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
После обстрела центра города в Белгородской области со стороны Украины 6 мая глава горокруга Владимир Жданов рекомендовал в следующие три дня приостановить работу торговых предприятий.
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СВО

По рекомендации оперативного штаба после обстрела Шебекино 6 мая в городе рекомендовали приостановить работу магазинов на следующие три дня. Исключение могут составить только продуктовые магазины и аптеки, сообщил Владимир Жданов.

Также не стоит работать предприятиям сферы услуг, общественного питания и культурно-досуговым учреждениям.

«Такое решение принято оперативным штабом Шебекинского городского округа в целях минимизации возможных рисков и обеспечения безопасности. Прошу отнестись с пониманием», — написал глава округа.

Днём 6 мая центр Шебекино обстреляли из ствольной артиллерии. Тяжело ранен один человек, повреждения получили школа, торговые центры и промышленное предприятие.

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#Евгений Грицков#Магазины#Обстрелы#Закрытие#Безопасность#Общество#СВО#Белгородская область#Шебекино#Владимир Жданов
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