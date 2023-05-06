Магазинам в Шебекино рекомендовали не работать 7, 8 и 9 мая

Также не стоит работать предприятиям сферы услуг, общественного питания и культурно-досуговым учреждениям.



«Такое решение принято оперативным штабом Шебекинского городского округа в целях минимизации возможных рисков и обеспечения безопасности. Прошу отнестись с пониманием», — написал глава округа.



Днём 6 мая центр Шебекино обстреляли из ствольной артиллерии. Тяжело ранен один человек, повреждения получили школа, торговые центры и промышленное предприятие.



