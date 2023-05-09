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День Победы без праздника, вертолётное шоу и «Кока-Кола» из Азербайджана: итоги 9 мая

9 мая 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
9 мая в Белгородской области прошло без серьёзных происшествий - по крайней мере, на момент написания итогов дня. О главных событиях - в материале Бел.Ру.

Спокойный День Победы

Из-за отмены практически всей праздничной программы в Белгороде и относительно небольшого числа обстрелов со стороны Украины День Победы получился относительно спокойным.

Масштабных мероприятий в областном центре не было, но «Волну памяти» у Вечного огня провели, участникам войны прямо у их подъездов спели, автопробеги в нескольких районах устроили. Повезло белгородцам, которые поехали 9 мая на Прохоровское поле: их удивили военные вертолёты, которые устроили с помощью тепловых ловушек своеобразный фейерверк.

Доволен этим днём должен быть и мальчик Алёша, который побывал на параде Победы на Красной площади в Москве.

Военные устроили вертолётное шоу в небе над Прохоровским полем в День Победы
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Обстрелы под Грайвороном, последствия - в Шебекино

После утреннего обстрела села Сподарюшено в Грайворонском округе, где загорелось два дома, в которых не было жителей, казалось, что 9 мая в регионе будет очень неспокойным. Однако следующее сообщение об обстреле появилось только после обеда - из того же Грайворона, где сработала российская ПВО.

В Шебекино сегодня оценивали последствия обстрелов прошедших суток. Помимо пяти раненых, пострадали 124 квартиры, два частных дома и 32 автомобиля. 

При обстрелах Шебекино повреждены 124 квартиры, два дома и 32 автомобиля
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«Кока-Кола» с азербайджанским привкусом

Давно пропавший с прилавков магазинов напиток вряд ли вызывал особую ностальгию у белгородцев, ведь появилось много аналогов с похожими названиями. Однако в мае горожане заметили в одной из торговых сетей «настоящую» Coca-Cola Classic, которую производят в Азербайджане.

Насколько это именно тот самый напиток, судить его любителям. Мы же можем констатировать, что система параллельного импорта, кажется, заработала и в российском приграничье.

Белгородцы нашли «Кока-Колу» из Азербайджана в одной из торговых сетей
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