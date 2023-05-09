День Победы без праздника, вертолётное шоу и «Кока-Кола» из Азербайджана: итоги 9 мая

После утреннего обстрела села Сподарюшено в Грайворонском округе, где загорелось два дома, в которых не было жителей, казалось, что 9 мая в регионе будет очень неспокойным. Однако следующее сообщение об обстреле появилось только после обеда - из того же Грайворона, где сработала российская ПВО.