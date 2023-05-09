День Победы без праздника, вертолётное шоу и «Кока-Кола» из Азербайджана: итоги 9 мая

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
Из-за отмены практически всей праздничной программы в Белгороде и относительно небольшого числа обстрелов со стороны Украины День Победы получился относительно спокойным.
Масштабных мероприятий в областном центре не было, но «Волну памяти» у Вечного огня провели, участникам войны прямо у их подъездов спели, автопробеги в нескольких районах устроили. Повезло белгородцам, которые поехали 9 мая на Прохоровское поле: их удивили военные вертолёты, которые устроили с помощью тепловых ловушек своеобразный фейерверк.
Доволен этим днём должен быть и мальчик Алёша, который побывал на параде Победы на Красной площади в Москве.
После утреннего обстрела села Сподарюшено в Грайворонском округе, где загорелось два дома, в которых не было жителей, казалось, что 9 мая в регионе будет очень неспокойным. Однако следующее сообщение об обстреле появилось только после обеда - из того же Грайворона, где сработала российская ПВО.
В Шебекино сегодня оценивали последствия обстрелов прошедших суток. Помимо пяти раненых, пострадали 124 квартиры, два частных дома и 32 автомобиля.
Давно пропавший с прилавков магазинов напиток вряд ли вызывал особую ностальгию у белгородцев, ведь появилось много аналогов с похожими названиями. Однако в мае горожане заметили в одной из торговых сетей «настоящую» Coca-Cola Classic, которую производят в Азербайджане.
Насколько это именно тот самый напиток, судить его любителям. Мы же можем констатировать, что система параллельного импорта, кажется, заработала и в российском приграничье.