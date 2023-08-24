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Понтонная сцена в Белгороде

Понтонную сцену к фестивалю «Белгород в цвету» увеличат в три раза

24 августа 2023, 08:26
Фото: мэрия Белгорода
Понтонная сцена в Белгороде
Сцена будет ближе к берегу со зрителями на 12 метров. К монтажным работам приступят в выходные, сообщили в городской администрации.

Понтонную сцену на Везёлке увеличат в три раза к фестивалю «Белгород в цвету». Сцена станет одной из основных площадок мероприятия, которое пройдёт в период с 8 по 10 сентября.

Конструкция появилась в парке Победы весной, там проводили выступления творческие коллективы. Горожане говорили, что сцена расположена слишком далеко от берега, поэтому смотреть выступления артистов было не очень удобно.

В связи с этим организаторы решили увеличить сцену. Теперь она будет на 12 метров ближе к берегу. К монтажным работам приступят в выходные.

Рабочим ещё предстоит собрать 32 секции, скрепить их между собой и поставить на якоря. Там появится трап для свободного спуска. Сцену можно будет передвигать по реке. Само сооружение выдержит вес более 14 тонн. Также его украсят цветами.

Напомним, ранее сообщалось, что на модернизацию понтонной сцены потратят порядка 14 млн рублей.

Набережная ВезёлкиНабережная Везёлки
Выступление на понтонной сценеВыступление на понтонной сцене
Выступление на понтонной сценеВыступление на понтонной сцене
Понтонная сценаПонтонная сцена
Набережная Везёлки
Фото: мэрия Белгорода
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