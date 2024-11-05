bel.ru
ГлавноеВсе новости

Итоги дня

Выбрать дату
Ноябрь
Пока БПЛА атакуют многоэтажку, в Белгороде вводят новый жёлтый уровень опасности
5 ноября, 15:30
ВСУ пытаются проникнуть в регион, а юных белгородцев награждают медалями за мужество
2 ноября, 14:52
Старый мэр Белгорода хочет стать новым, а ВСУ пытаются прорвать границу? Итоги дня
1 ноября, 14:56
Октябрь
Белгородцы снова пострадали, а региону предложили помощь с восстановлением разрушений
29 октября, 15:30
Пока ВСУ обстреливали многоэтажки, белгородец пытался убить младенца
28 октября, 15:30
Вчерашние осколки, сегодняшнее отопление и новые проезды обсуждали белгородцы
20 октября, 16:05
Что происходит с белгородской Журавлёвкой и чем завершился скандал с «Гренадой»?
18 октября, 15:30
Белгородцы мёрзнут в своих квартирах, а уволенные директора не вернутся на работу?
17 октября, 15:30
Белгородец подорвался на «колокольчике», а на ж/д путях планировалась диверсия
16 октября, 15:30
Пока ВСУ разбрасывали по дорогам «лепестки», глава района вступила в «Барс-Белгород»
15 октября, 15:30
Чиновники вступают в «Барс», а к Михалкову попало обращение белгородского учителя
14 октября, 15:30
Чиновники массово идут в «Барс-Белгород», а область озарило северное сияние
11 октября, 15:30
Попытки прорыва ВСУ и низкий прожиточный минимум: о чём говорят белгородцы
10 октября, 15:42
Некоторым белгородцам включают отопление, а другие вынуждены покидать свои дома
9 октября, 15:30
Отопление в домах белгородцев пока не включат, а у капибары из зоопарка нашли рак
8 октября, 15:30
В Белгороде будет новый мэр, а некоторые жители региона получат по 3 млн рублей?
7 октября, 15:30
Пока ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область, в России создают игру про СВО
6 октября, 15:30
Пока в Белгороде гремят взрывы, в городе собираются строить новые объекты
5 октября, 15:30
Запах гари, новый житель зоопарка и подорожание проезда. Что обсуждали белгородцы?
4 октября, 15:30
Трое погибших, 21 пострадавший: Белгородская область несёт потери из-за атак ВСУ
2 октября, 15:30

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика