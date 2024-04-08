Зиму пережить не смогла: белгородцев разочаровала сцена на Везёлке

Белгородцы обратили внимание на сцену на воде, которую изготовили и установили на набережной Везёлки ещё весной 2023 года. По словам одной из горожанок, сцена не смогли пережить одну зиму: «Теперь же это груда очередного мусора в реке, которая требует реконструкции за очередные -цать миллионов рублей», — дополнила женщина.