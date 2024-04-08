Зиму пережить не смогла: белгородцев разочаровала сцена на Везёлке

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Белгородцы обратили внимание на сцену на воде, которую изготовили и установили на набережной Везёлки ещё весной 2023 года. По словам одной из горожанок, сцена не смогли пережить одну зиму: «Теперь же это груда очередного мусора в реке, которая требует реконструкции за очередные -цать миллионов рублей», — дополнила женщина.
На установку сцены на Везёлке в Белгороде ранее планировалось потратить 3,1 млн рублей. Спустя время сцену решили увеличить, поэтому на модернизацию ушло ещё более 14 млн рублей. Концертную сцену-понтон устанавливали для выступления оркестра.
Её размер составляет 24 метра на 18,4 метров. Состоит сцена из 32 секций. Увеличивали площадку по просьбе горожан к фестивалю «Белгород в цвету».