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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Сцена на Везёлке в Белгороде

Зиму пережить не смогла: белгородцев разочаровала сцена на Везёлке

8 апреля 2024, 09:06
Фото: мэрия Белгорода
Сцена на Везёлке в Белгороде

Состояние сцены на воде неприятно удивило белгородцев

На её установку и расширение ранее потратили более 17 млн рублей. К фестивалю «Белгород в цвету» её пришлось расширять. Видеозапись с полуразрушенной после зимнего сезона сцены-понтона, установленной на Везёлке, опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1. Люди».

Белгородцы обратили внимание на сцену на воде, которую изготовили и установили на набережной Везёлки ещё весной 2023 года. По словам одной из горожанок, сцена не смогли пережить одну зиму: «Теперь же это груда очередного мусора в реке, которая требует реконструкции за очередные -цать миллионов рублей», — дополнила женщина.

На установку сцены на Везёлке в Белгороде ранее планировалось потратить 3,1 млн рублей. Спустя время сцену решили увеличить, поэтому на модернизацию ушло ещё более 14 млн рублей. Концертную сцену-понтон устанавливали для выступления оркестра.

Её размер составляет 24 метра на 18,4 метров. Состоит сцена из 32 секций. Увеличивали площадку по просьбе горожан к фестивалю «Белгород в цвету».

Сцена-понтон на воде
Видео: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
На Везёлке в Белгороде установят сцену на воде для оркестра
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#Город#Видео#Белгородская область#Везёлка#Новости Белгорода#Сцена#Белгород#Александра Склярова
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