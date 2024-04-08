Украшения ко Дню победы в Белгороде не будут снимать до 10 августа

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
При подготовке города к празднику 9 мая в первую очередь будут украшать административные здания. На зданиях появится портреты участников Великой Отечественной войны. 29 апреля в правительстве выступят с докладом о том, какие именно здания это будут.
Также во всех муниципалитетах украсят фонарные столбы флагами и развесят баннеры, где есть возможность, будут транслировать связанные с Днём Победы видеоролики и фото на городских экранах. Губернатор предложил украсить флагами полностью проспект Богдана Хмельницкого.
«Окна Победы» украсят муниципальные здания вдоль проезжей части улиц. В эти здания входят больницы, школы, университеты и колледжи, детские сады, министерства и администрации. Несмотря на то, что по этой акции будут отчитываться чиновники, Гладков сообщает, что «заставлять никого не нужно».
«Заполнение каждого окна на фасадной части. Двор не берём», — сказал губернатор на оперативном совещании.
В Белгороде украшения к празднику останутся до 10 августа. Такое решение принято из-за того, что 5 августа в областном центре отмечается день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Вячеслав Гладков уточнил, что оперативная обстановка не должна повлиять на качество и темпы работ по украшению муниципалитетов.