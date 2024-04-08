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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Украшения ко Дню победы в Белгороде не будут снимать до 10 августа

Украшения ко Дню победы в Белгороде не будут снимать до 10 августа

8 апреля 2024, 09:06
Фото: 1MI
Как будут украшать Белгород и другие муниципалитеты к празднику Победы.

При подготовке города к празднику 9 мая в первую очередь будут украшать административные здания. На зданиях появится портреты участников Великой Отечественной войны. 29 апреля в правительстве выступят с докладом о том, какие именно здания это будут.

Также во всех муниципалитетах украсят фонарные столбы флагами и развесят баннеры, где есть возможность, будут транслировать связанные с Днём Победы видеоролики и фото на городских экранах. Губернатор предложил украсить флагами полностью проспект Богдана Хмельницкого.

«Окна Победы» украсят муниципальные здания вдоль проезжей части улиц. В эти здания входят больницы, школы, университеты и колледжи, детские сады, министерства и администрации. Несмотря на то, что по этой акции будут отчитываться чиновники, Гладков сообщает, что «заставлять никого не нужно».

«Заполнение каждого окна на фасадной части. Двор не берём», — сказал губернатор на оперативном совещании.

В Белгороде украшения к празднику останутся до 10 августа. Такое решение принято из-за того, что 5 августа в областном центре отмечается день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Вячеслав Гладков уточнил, что оперативная обстановка не должна повлиять на качество и темпы работ по украшению муниципалитетов.

Очных мероприятий на День Победы в Белгородской области не будет
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