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Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Подготовка города к 9 Мая

Белгород начали украшать к 9 Мая: видео

22 апреля 2024, 13:23
Фото: администрация Белгорода
Подготовка города к 9 Мая

Белгород готовят к празднованию Дня Победы

На Гражданском проспекте сейчас монтируют праздничные растяжки. Видео поделилась администрация Белгорода.

Областной центр начали украшать ко Дню Победы. На Гражданском проспекте сейчас устанавливают праздничные растяжки с изображением символов Великой Победы: орденами Славы, орденами Отечественной войны и орденом Победы.

Напомним, что очных мероприятий в День Победы в Белгородской области не ожидается. В муниципалитетах, где позволяет оперативная обстановка, пройдут «Субботники памяти».

Волонтёры приведут в порядок воинские захоронения и места памяти. Также добровольцы поздравят ветеранов и откроют информационные штабы «Бессмертный полк».

Подготовка города к 9 Мая
Видео: администрация Белгорода
Очных мероприятий на День Победы в Белгородской области не будет
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#Алина Харина#Город#Видео#Новости Белгорода#День Победы#9 мая#Белгород
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