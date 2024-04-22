Белгород начали украшать к 9 Мая: видео

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Областной центр начали украшать ко Дню Победы. На Гражданском проспекте сейчас устанавливают праздничные растяжки с изображением символов Великой Победы: орденами Славы, орденами Отечественной войны и орденом Победы.
Напомним, что очных мероприятий в День Победы в Белгородской области не ожидается. В муниципалитетах, где позволяет оперативная обстановка, пройдут «Субботники памяти».
Волонтёры приведут в порядок воинские захоронения и места памяти. Также добровольцы поздравят ветеранов и откроют информационные штабы «Бессмертный полк».