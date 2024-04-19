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Салют

В ещё одном приграничном регионе отказались от парада и салюта в День Победы

19 апреля 2024, 09:56
Фото: 1MI
Салют

Праздник 9 Мая в Брянской области пройдёт без парада, салюта и массовых гуляний

Власти приграничного региона решили отменить парады и салюты из-за угрозы атак ВСУ. Акция «Бессмертный полк» пойдёт в онлайн-формате, сообщает издание «‎Брянские области».

В Брянской области праздник 9 Мая пройдёт без салюта, парада и массовых гуляний. Это подтвердила городская администрация.

В ряде российских регионов, включая Брянскую область, было принято решение отменить парады и салюты из-за угрозы атак ВСУ. Акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате. В Брянске рассказали, что локально праздник отметят в парках, скверах, учреждениях культуры.

Очных мероприятий в День Победы в Белгородской области также не будет. «Субботники памяти» пройдут в муниципалитетах, где позволяет оперативная обстановка.

В Воронежской области решили провести парад Победы, но отказаться от салюта.«Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате.

От массовых мероприятий отказались и в соседней Курской области.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Праздник#Новости Белгорода#День Победы#Брянская область
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