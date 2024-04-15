К 9 мая в Белгороде появятся автобусы с фото участников Великой Отечественной войны

Вячеслав Гладков напомнил, что в прошлом году в административных зданиях Белгорода сотрудники смогли повесить изображения своих близких и родственников, участвовавших в военных действиях Великой Отечественной войны. Губернатор обратился к главам муниципалитетов с этой идеей. Как оказалось, такая работа уже идёт.