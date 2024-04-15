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День Победы

К 9 мая в Белгороде появятся автобусы с фото участников Великой Отечественной войны

15 апреля 2024, 08:25
Фото: 1MI
День Победы
В Белгороде к 9 мая оформят и украсят улицы «на другом уровне». Также можно будет увидеть и автобусы с фото участников Великой Отечественной войны. А также портреты близких белгородцев, участвовавших в военных действиях, появятся в административных зданиях.

Ко Дню Победы на улицах Белгорода и Белгородской области появятся автобусы с изображением жителей региона, погибших в Великой Отечественной войне. Для более долгого сохранения изображения заламинируют.

«Прошу обратить внимание на праздничное оформление. Его должно быть много. Потому что основные мероприятия пройдут в онлайн-формате из-за оперативной обстановки. Поэтому оформление улиц городов и сёл должно быть на другом уровне», — отметил губернатор.

Вячеслав Гладков напомнил, что в прошлом году в административных зданиях Белгорода сотрудники смогли повесить изображения своих близких и родственников, участвовавших в военных действиях Великой Отечественной войны. Губернатор обратился к главам муниципалитетов с этой идеей. Как оказалось, такая работа уже идёт.

Кроме того, украшения, установленные в Белгороде к празднику, останутся до 10 августа. Это решение приняли в связи с тем, что 5 августа в городе отмечается день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Украшения ко Дню победы в Белгороде не будут снимать до 10 августа
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Праздничное оформление#Великая Отечественная война#Автобусы#Новости Белгорода#9 мая#Белгород
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