К 9 мая в Белгороде появятся автобусы с фото участников Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Ко Дню Победы на улицах Белгорода и Белгородской области появятся автобусы с изображением жителей региона, погибших в Великой Отечественной войне. Для более долгого сохранения изображения заламинируют.
«Прошу обратить внимание на праздничное оформление. Его должно быть много. Потому что основные мероприятия пройдут в онлайн-формате из-за оперативной обстановки. Поэтому оформление улиц городов и сёл должно быть на другом уровне», — отметил губернатор.
Вячеслав Гладков напомнил, что в прошлом году в административных зданиях Белгорода сотрудники смогли повесить изображения своих близких и родственников, участвовавших в военных действиях Великой Отечественной войны. Губернатор обратился к главам муниципалитетов с этой идеей. Как оказалось, такая работа уже идёт.
Кроме того, украшения, установленные в Белгороде к празднику, останутся до 10 августа. Это решение приняли в связи с тем, что 5 августа в городе отмечается день освобождения от немецко-фашистских захватчиков.