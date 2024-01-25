Лекарства в аптеках Белгорода скоро закончатся? Гладков опроверг очередной фейк

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
В ходе вечернего прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова обеспокоенная жительница поинтересовалась о наличии лекарств в аптеках региона. По её словам, в соцсетях распространяется информация о приближающемся дефиците различных медикаментов.
«Нужно закупаться, скупать всё», — говорится в распространяемом по Сети сообщении.
Однако глава региона успокоил горожан и опроверг эту новость.
Успокаиваю, дефицита нет, это неправда. Два варианта — либо наши враги пытаются нас испугать, либо не совсем правильный ход кого-то из аптеки, чтобы повысить стоимость лекарств. Но это ближе к шутке.
Вячеслав Гладков
Отметим, что среди белгородцев с начала СВО неоднократно распространялась различная фейковая информация, которую всегда опровергали власти. Последней стала новость о том, что улицы Белгорода якобы заминированы «лепестками».