Лекарства в аптеках Белгорода скоро закончатся? Гладков опроверг очередной фейк

Гладков опроверг фейк о дефиците лекарств в белгородских аптеках

В интернете среди жителей Белгородской области начала распространяться информация о скором дефиците различных лекарств в аптеках. Авторы новости призывали жителей начинать закупаться медикаментами. Однако эта информация — фейк. Об этом сообщил глава региона.