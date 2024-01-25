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Гладков опроверг фейк о дефиците лекарств в белгородских аптеках

Лекарства в аптеках Белгорода скоро закончатся? Гладков опроверг очередной фейк

25 января 2024, 16:30
Фото: 1MI

Гладков опроверг фейк о дефиците лекарств в белгородских аптеках

В интернете среди жителей Белгородской области начала распространяться информация о скором дефиците различных лекарств в аптеках. Авторы новости призывали жителей начинать закупаться медикаментами. Однако эта информация — фейк. Об этом сообщил глава региона.
Сюжет
Фейк

В ходе вечернего прямого эфира губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова обеспокоенная жительница поинтересовалась о наличии лекарств в аптеках региона. По её словам, в соцсетях распространяется информация о приближающемся дефиците различных медикаментов.

«Нужно закупаться, скупать всё», — говорится в распространяемом по Сети сообщении.

Однако глава региона успокоил горожан и опроверг эту новость.

Успокаиваю, дефицита нет, это неправда. Два варианта — либо наши враги пытаются нас испугать, либо не совсем правильный ход кого-то из аптеки, чтобы повысить стоимость лекарств. Но это ближе к шутке.
Вячеслав Гладков

Отметим, что среди белгородцев с начала СВО неоднократно распространялась различная фейковая информация, которую всегда опровергали власти. Последней стала новость о том, что улицы Белгорода якобы заминированы «лепестками».

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#Белгородская область#Дефицит#Лекарство#Аптека#Белгород#Вячеслав Гладков#Фейк#Фейковые новости#Александра Склярова
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