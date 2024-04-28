Белгородцы до конца лета не смогут погулять по одному из парков

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Перекрыть центральную аллею в парке Ленина планируют с 3 мая. Как сообщили в мэрии Белгорода, в этой зоне строители будут прокладывать инженерные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, а также выполнять благоустройство.
Обойти перекрытую часть можно будет по альтернативным маршрутами от Островского до Мичурина: в районе дома №18а по Н.Островского и в районе роллердрома.
Закончить работы планируют к концу лета. Возле входа уже начали возводить ограждение.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в текущем году работы пройдут практически на всей территории Центрального парка, за исключением той, которая находится рядом с «Тропикано». Масштабная реконструкция парка началась в прошлом году.