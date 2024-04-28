Белгородцы до конца лета не смогут погулять по одному из парков

Перекрыть центральную аллею в парке Ленина планируют с 3 мая. Как сообщили в мэрии Белгорода, в этой зоне строители будут прокладывать инженерные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, а также выполнять благоустройство.