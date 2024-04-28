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Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Часть центрального парка Белгорода перекроют до конца лета

Белгородцы до конца лета не смогут погулять по одному из парков

28 апреля 2024, 07:42
Фото: Bel.ru

Часть центрального парка Белгорода перекроют до конца лета

Как уточнили в мэрии Белгорода, центральную аллею парка Ленина перекроют из-за проводимых там строительных работ. Возле входа уже начали возводить ограждение.

Перекрыть центральную аллею в парке Ленина планируют с 3 мая. Как сообщили в мэрии Белгорода, в этой зоне строители будут прокладывать инженерные сети ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения, а также выполнять благоустройство.

Обойти перекрытую часть можно будет по альтернативным маршрутами от Островского до Мичурина: в районе дома №18а по Н.Островского и в районе роллердрома.

Закончить работы планируют к концу лета. Возле входа уже начали возводить ограждение.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в текущем году работы пройдут практически на всей территории Центрального парка, за исключением той, которая находится рядом с «Тропикано». Масштабная реконструкция парка началась в прошлом году.

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