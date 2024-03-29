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Благоустройство

На благоустройство Центрального парка в Белгороде уйдёт ещё 600 млн рублей

29 марта 2024, 08:37
Фото: 1MI
Благоустройство
На госзакупках появился лот на выполнение второго этапа благоустройства парка имени Ленина. Заказчик работ — управление капстроительства Белгорода.

Управление капитального строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который займётся вторым этапом благоустройства Центрального парка. Исполнителя выберут 19 апреля. Работы он должен будет закончить до 1 августа текущего года.

Начальная цена контракта составляет 600 млн рублей. Согласно документам, рабочим предстоит установить бортовой камень, спортивную площадку и уложить тротуарную плитку, а также озеленить территорию и установить МАФы.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в текущем году работы пройдут практически на всей территории Центрального парка, за исключением той, которая находится рядом с «Тропикано».

В начале марта сообщалось, что сейчас работы ведутся на площадках, где ранее находились аттракционы и клуб «Плаза».

В парке уже проложили основные коммуникации и сформировали пешеходную аллею. В январе на территории на 90% уложили плитку на тротуарах, ещё на 70% обустроили прогулочные дорожки.

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#Город#Белгородская область#Благоустройство#Парк#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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