На благоустройство Центрального парка в Белгороде уйдёт ещё 600 млн рублей

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Управление капитального строительства администрации Белгорода ищет подрядчика, который займётся вторым этапом благоустройства Центрального парка. Исполнителя выберут 19 апреля. Работы он должен будет закончить до 1 августа текущего года.
Начальная цена контракта составляет 600 млн рублей. Согласно документам, рабочим предстоит установить бортовой камень, спортивную площадку и уложить тротуарную плитку, а также озеленить территорию и установить МАФы.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что в текущем году работы пройдут практически на всей территории Центрального парка, за исключением той, которая находится рядом с «Тропикано».
В начале марта сообщалось, что сейчас работы ведутся на площадках, где ранее находились аттракционы и клуб «Плаза».
В парке уже проложили основные коммуникации и сформировали пешеходную аллею. В январе на территории на 90% уложили плитку на тротуарах, ещё на 70% обустроили прогулочные дорожки.