В Центральном парке Белгорода восстановят «исторически утраченный объект»

В Центральном парке начался второй этап реконструкции. Заключён контракт с подрядчиком, который должен завершить работы до декабря. Сейчас на территории начали восстанавливать исторически утраченный фонтан «Кувшинка». Во время вечернего прямого эфира у мэра поинтересовались, будет ли запущен фонтан в этом году.