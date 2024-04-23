В Центральном парке Белгорода восстановят «исторически утраченный объект»

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В Центральном парке начался второй этап реконструкции. Заключён контракт с подрядчиком, который должен завершить работы до декабря. Сейчас на территории начали восстанавливать исторически утраченный фонтан «Кувшинка». Во время вечернего прямого эфира у мэра поинтересовались, будет ли запущен фонтан в этом году.
Сейчас идёт монтаж фонтана. Это восстановление исторически утраченного объекта. По информации специалистов, он появился в парке в конце 50-х годов прошлого века, работал, правда, недолго. Длительное время использовался как скульптура. Но со временем был демонтирован. В мае планируем запустить фонтан.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также градоначальник сообщил, что в этой части парка установят МАФы, высадят цветы и откроют точку общепита.
Кроме того, Демидов рассказал, что в парке продолжаются земляные работы. Основные пешеходные связи и наружное освещение уже готовы.