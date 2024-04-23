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Фонтан в Белгороде

В Центральном парке Белгорода восстановят «исторически утраченный объект»

23 апреля 2024, 08:40
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Фонтан в Белгороде

Белгородцам вернут фонтан «Кувшинка»

Фонтан построили в конце 50-х годов XX века, но проработал он недолго. Объект планируют открыть в мае, сообщил мэр Валентин Демидов.

В Центральном парке начался второй этап реконструкции. Заключён контракт с подрядчиком, который должен завершить работы до декабря. Сейчас на территории начали восстанавливать исторически утраченный фонтан «Кувшинка». Во время вечернего прямого эфира у мэра поинтересовались, будет ли запущен фонтан в этом году.

Сейчас идёт монтаж фонтана. Это восстановление исторически утраченного объекта. По информации специалистов, он появился в парке в конце 50-х годов прошлого века, работал, правда, недолго. Длительное время использовался как скульптура. Но со временем был демонтирован. В мае планируем запустить фонтан.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Также градоначальник сообщил, что в этой части парка установят МАФы, высадят цветы и откроют точку общепита.

Кроме того, Демидов рассказал, что в парке продолжаются земляные работы. Основные пешеходные связи и наружное освещение уже готовы.

Центральный паркЦентральный парк
Центральный паркЦентральный парк
Центральный паркЦентральный парк
Центральный парк
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
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#Алина Харина#Город#Парк ленина#Новости Белгорода#Фонтан#Белгород#Валентин Демидов#Кувшинка
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